Buena performance de Luis Caputo en la UIA: “La Unión Industrial Argentina aplaude el pragmatismo”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, dialogó con Canal E e hizo hincapié en la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) y el vínculo actual entre el sector productivo y el Gobierno de Javier Milei. Según explicó, la presencia de Luis Caputo en el evento “fue muy aplaudida” y marcó el tono de una relación basada más en la expectativa de reformas que en una mejora concreta de la actividad.

“El ministro de Economía se fue muy aplaudido después de haber explicado un poco las condiciones del plan económico”, señaló Ariel Maciel, quien destacó que Luis Caputo relanzará su propuesta económica dentro de unas semanas con “una renovación de lo que va a ser el Ministerio en los próximos dos años”, y la ratificación de “el esquema de bandas cambiarias y la lógica de compra de reservas”.

Javier Milei ausente en el evento de la UIA

Sobre la ausencia del presidente Javier Milei en la conferencia, explicó: “Principalmente no le di una respuesta a una cuestión más de agenda, porque no vino a este cónclave”. Sin embargo, recordó que, “la última vez que participó de un evento de la UIA fue en el Día de la Industria hace un año y medio, y lo que básicamente le dijo es ‘la industria vivió y fue del campo’”. Esa afirmación, añadió, “volvió a generar esa grieta entre los dos sectores”.

Maciel subrayó que, pese a los gestos de acercamiento del equipo económico, “la propuesta del gobierno libertario no es pro-industria”. Además, planteó que, “hay muchas industrias que hoy tienen que tragar saliva antes de hablar porque la situación de la producción no es buena y no hay pronóstico que esto mejore”.

Qué significan los aplausos a Luis Caputo

Respecto a los aplausos a Caputo, sostuvo: “La Unión Industrial Argentina lo que aplaude es el pragmatismo”. Según detalló, el sector empresario busca “esquivarle a la cuestión de coyuntura e incluso al pronóstico de lo que puede llegar a pasar hacia adelante, porque lo que está pensando es en las reformas estructurales”.

En ese sentido, la UIA “ha trabajado fuertemente en las propuestas de reforma laboral, reforma impositiva, y tiene muchas esperanzas de que eso le cambie un escenario de juego”. Sin embargo, el periodista advirtió que las expectativas no están puestas en la continuidad del actual Gobierno: “No esperando que este esquema o este tipo de gobierno se perdure”.

Sobre la misma línea apuntó que, “todos piensan algo que se habla mucho incluso en la industria, que el gobierno de Milei es de transición”.