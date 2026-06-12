Búsqueda laboral en la era digital: por qué el networking sigue siendo clave para conseguir empleo

La transformación digital modificó profundamente la manera en que las personas buscan empleo y cómo las empresas identifican talento. Según explicó Martín Sandoval, psicólogo laboral especializado en atracción y recolocación de ejecutivos, los procesos actuales están atravesados por los llamados ecosistemas digitales.

"Prácticamente hoy el proceso de atracción de talento y de búsqueda de empleo se convierten en procesos vehiculizados a través de ecosistemas digitales", señaló. En ese sentido, explicó que estos entornos integran múltiples plataformas, redes sociales y aplicaciones que permiten conectar candidatos con organizaciones de manera más rápida y eficiente.

Para Sandoval, la evolución tecnológica produjo un cambio radical respecto de las búsquedas laborales de décadas anteriores. "La comunicación analógica se vuelve digital, aparece internet y hace no más de cinco años la inteligencia artificial", resumió al describir las distintas etapas de transformación que impactaron en el mercado laboral.

La búsqueda laboral ya no depende de un solo canal

El especialista remarcó que encontrar trabajo actualmente requiere una estrategia multicanal. "Quien busca trabajo y quien atrae talento debe tener en cuenta que esto se hace a través de redes y no sólo a través de un solo canal", afirmó.

Entre las herramientas más relevantes mencionó plataformas web, aplicaciones especializadas y redes sociales profesionales. "Es un conjunto de plataformas desde la web, desde las redes sociales, sobre todo LinkedIn, Instagram y otras redes aplicadas al trabajo", detalló.

De acuerdo con Sandoval, la presencia digital de los candidatos cobra cada vez más relevancia, ya que las empresas utilizan estos espacios para identificar perfiles, evaluar trayectorias y generar contactos profesionales.

El mercado oculto y el valor irremplazable del contacto humano

Sin embargo, el experto advirtió que las plataformas digitales representan apenas una parte del mercado laboral. "Menos del 10% de las ofertas laborales están publicadas", aseguró al describir lo que definió como el modelo del témpano.

En esa línea, explicó que "el 90% se mueve a través del mercado laboral oculto", mediante búsquedas gestionadas internamente por las empresas, referencias profesionales y contactos estratégicos.

Por ese motivo, destacó la necesidad de mantener activa la red de vínculos personales y profesionales. "Por eso es tan importante mantener la red de contactos personales activada", sostuvo.

Aunque reconoció el enorme potencial de las plataformas digitales para ampliar oportunidades, Sandoval fue contundente al remarcar que la tecnología no reemplaza completamente la interacción directa. "El contacto humano presencial es irreemplazable", concluyó.

La combinación entre herramientas digitales, redes profesionales y vínculos personales aparece así como la fórmula más efectiva para desenvolverse en un mercado laboral cada vez más tecnológico, competitivo y dinámico.