Cambio de presidente en la FED y cómo impacta en las acciones y bonos: “Reaccionó fuerte el mercado”

El economista, Lionel Fernández, en comunicación con Canal E, trazó un panorama detallado sobre los mercados internacionales, la Reserva Federal de Estados Unidos y el comportamiento de los principales activos financieros, en un contexto marcado por cambios en la conducción monetaria, tensiones geopolíticas y toma de ganancias.

Ese perfil no fue bien recibido por los inversores. Según explicó Lionel Fernández, “el mercado preveía tres bajas de tasa de interés este año. Bueno, le pegó fuerte”, aunque aclaró que, a su criterio, “para mí reaccionó fuerte el mercado”. Además, subrayó que la designación aún debe pasar por el Senado y recordó que, “Powell también en mayo termina su mandato”, en medio de rumores que calificó como “rum-rum”.

Volatilidad en los metales preciosos

También se refirió a la fuerte corrección en los metales preciosos y detalló que, “los metales que se pegaban un rally tremendo bajaron entre el viernes y hoy más del 38% la plata, más del 15% el oro”, en un contexto en el que el mercado no encontró refugios claros.

Sobre este punto, Fernández planteó: “Si los bonos bajan, bajan los metales, que supuestamente es refugio, con la guerra de Irán, el oro se hace pelota y la plata también”. Aún así, destacó el mejor desempeño relativo del cobre y aclaró que, “el cobre juega otro factor, porque está más en la parte industrial”.

Las subas y bajas del mercado

En cuanto a la volatilidad, sostuvo que, “el índice de volatilidad ya está más carito ahora”, aunque aclaró que, “todavía no se ve un índice VIX donde se dice que uno arriba de 30 hay que tenerle miedo”. Según desarrolló, el escenario actual responde más a una pausa que a una crisis: “El mercado es esto, es subas y bajas”.

El entrevistado analizó el desempeño de las grandes tecnológicas y señaló que los balances no fueron negativos, pero tampoco justifican un mercado eufórico. A su vez, indicó que, “Microsoft dando un buen balance, pero también muy castigada”, y recordó que varias líderes “no están en el máximo histórico”.

Sobre Apple, explicó: “Dio un muy buen balance, un crecimiento espectacular de lo que es la venta de iPhone, pero hace cuatro años que está lateral”. En el caso de Microsoft, apuntó a su vínculo con la inteligencia artificial: “Microsoft es la que está más metida con OpenAI”.