Camilo Tiscornia: “El mercado reaccionó muy mal al resultado electoral en Buenos Aires”

El economista Camilo Tiscornia aseguró en Canal E que “el lunes obviamente hubo una reacción en los precios de todos los activos financieros muy negativa, ante el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que fue mucho peor a lo esperado para el gobierno”.

Según detalló, esto generó “una caída del precio de todos los activos financieros, con bajas muy fuertes en las acciones, los bonos y un aumento del tipo de cambio entre un 3 y 4%”. No obstante, aclaró que el martes “hubo alguna recuperación, con subas en acciones y bonos”, aunque advirtió que se trata de “un contexto de volatilidad”.

El giro político y el mensaje electoral

Consultado sobre la respuesta oficial, Tiscornia sostuvo que el Gobierno “va a intentar recomponer diálogo con actores con los cuales ya estuvo en contacto” y que el mensaje de los comicios fue recibido. “El gobierno entiende que tendría que restablecer vínculos con gente que fue aliada en el pasado”, explicó.

Política económica y señales de continuidad

En cuanto al rumbo económico, Tiscornia consideró que el presidente busca dar “certidumbre respecto de que no va a haber modificaciones cambiarias bruscas”. Para el economista, el objetivo principal es “llegar con una situación financiera más controlada al 26 de octubre” y, en paralelo, contener la tensión política.

En ese marco, destacó la licitación prevista para el día siguiente, en la cual “los bonos que ofrece el gobierno vencen después de las elecciones, lo que será una buena prueba de confianza del mercado”.

El esquema de bandas cambiarias

Sobre el futuro del dólar, Tiscornia remarcó que el Gobierno intentará “mantener el esquema y no dar modificaciones grandes, al menos hasta el 26 de octubre”. Según su visión, la intención es sostener la estabilidad cambiaria en el corto plazo.

Inflación en descenso

El economista también se refirió a los datos de precios: “Nosotros relevamos la inflación para GBA y nos dio justamente 1,6%, que coincide con el índice de Ciudad de Buenos Aires”. Para Tiscornia, hay altas chances de que el dato nacional esté en esa línea y destacó que la ausencia del pico turístico de julio “puede favorecer a que la inflación de agosto sea menor”.