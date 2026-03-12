Campaña de trigo: productores advierten un escenario “complejo” por insumos caros y conflictos internacionales

El sector agropecuario argentino comienza a proyectar la próxima campaña de trigo en un contexto marcado por la volatilidad internacional y el aumento de los costos productivos. Desde Expoagro, el productor agropecuario y expresidente de Argentrigo, Martín Biscaisaque, advirtió que el escenario actual exige mayor profesionalismo y eficiencia para sostener la rentabilidad.

“Acá no estamos ganando para sustos y ya nos acostumbramos a trabajar en la incertidumbre, pero ahora estamos en la complejidad”, explicó el especialista al analizar la coyuntura del sector. Según detalló, el cambio es significativo: mientras antes no se sabía qué valores podían tomar algunas variables económicas, hoy el desafío es aún mayor.

“La diferencia es que antes no sabíamos qué valores podían tomar algunas variables, y ahora directamente no sabemos qué variables nos van a afectar”, afirmó.

El productor señaló que uno de los factores que genera mayor preocupación es el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los mercados energéticos y los insumos agrícolas. El aumento del precio del petróleo, explicó, ya se trasladó al costo de fertilizantes y logística, dos variables clave para la producción.

“El precio de los fertilizantes se disparó de la mano del petróleo, y eso nos cambia bastante el panorama a pocos meses de empezar la siembra de la fina”, indicó.

Productores entre la cautela y la búsqueda de oportunidades

Frente a este escenario, Biscaisaque explicó que dentro del sector conviven distintas estrategias para enfrentar la incertidumbre. Algunos productores optan por mantener sus esquemas productivos tradicionales, mientras que otros buscan nuevas oportunidades e innovaciones. “Podés encontrar al productor que baja la sensibilidad de los sensores y decide hacer lo mismo de siempre, o al que pone esos sensores al máximo y sale a buscar oportunidades”, describió.

Ambos enfoques, según explicó, forman parte de la dinámica histórica del agro argentino. Sin embargo, en el contexto actual, el margen de error es cada vez menor. “Va a ser una campaña difícil donde vamos a tener que ser muy eficientes produciendo y comercializando”, advirtió.

Reclamos por reformas estructurales

Más allá del contexto internacional, el ex presidente de Argentrigo señaló que el sector aún necesita cambios estructurales para mejorar su competitividad. Entre los puntos pendientes mencionó la reforma tributaria, la infraestructura y la actualización de normativas clave. “Nos faltaría un marco institucional que nos permita ser un poquito más arriesgados”, sostuvo.

En ese sentido, también remarcó la necesidad de avanzar en leyes específicas para el sector, como la legislación sobre semillas y fertilizantes, fundamentales para mejorar la productividad y la innovación tecnológica. “Hoy estamos dando ventaja al no poder contar con toda la genética y con todo el material disponible para competir en este mercado tan difícil”, señaló.

Finalmente, Biscaisaque subrayó que el nuevo escenario global obliga a los productores a incorporar variables que antes no formaban parte del análisis cotidiano, desde conflictos geopolíticos hasta costos logísticos o riesgos en el transporte internacional.

“Este es un mundo complejo donde variables que antes no teníamos en cuenta ahora pasan a ser determinantes”, concluyó.

