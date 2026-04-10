El presidente del CRA, Carlos Castagnani, evaluó en Canal E, en un contexto de debate sobre competitividad, sanidad y reglas de juego para el campo, la reunión que mantuvo la dirigencia rural con el Gobierno, encabezado por el ministro Federico Sturzenegger.

Carlos Castagnani destacó el inicio de una instancia de intercambio con el Gobierno: “Nosotros recibimos la visita del ministro de Desregulación, con el tiempo acotado porque tenía que asistir al Congreso, quedaron muchos temas en el tintero, pero bueno, creo que fue el inicio de esa ida y vuelta que tenemos que tener con las autoridades, aportando ideas”.

Recepción positiva del encuentro entre el agro y el Gobierno

En esa línea, remarcó que, “se abrió un diálogo para seguir trabajando”, aunque reconoció que la agenda pendiente es amplia, incluyendo ley de tierras y ley de fuego.

Uno de los ejes centrales fue la polémica por la Resolución 201 del Senasa. Castagnani fue explícito sobre la postura del sector: “Con datos técnicos se hizo una postura por la cual nosotros creemos que esta medida puede debilitar el sistema sanitario”.

El riesgo sanitario de la nueva resolución del Senasa

Asimismo, enfatizó que la prioridad es preservar el estatus sanitario: “No podemos arriesgarnos a volver a la fiebre aftosa, no solamente por el momento que está viviendo la ganadería, sino que somos un país ganadero, somos un país exportador, y eso crearía un desastre sanitario y económico”.

Sobre el debate por la ley de semillas y los modelos UPOV, el entrevistado planteó la necesidad de acuerdos amplios: “Yo creo que ahí todos tenemos que encaminarnos y lograr una ley de semillas que dure en el tiempo, y no perjudique a una parte más que la otra”.

En cuanto a la posición de CRA, destacó que, “nosotros conceptualmente vamos por un UPOV 78 modificado, modernizado, o la palabra que se le pueda poner”.