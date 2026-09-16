Carlos Odriozola se refirió a los resultados que decidieron la reelección de Nicolás Pino al frente de la Sociedad Rural Argentina

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Carlos Odriozola, en comunicación con Canal E, analizó el resultado de las elecciones que consagraron nuevamente a Nicolás Pino al frente de la entidad para el período 2026-2028 y anticipó los principales ejes de la nueva gestión.

Sobre el resultado, Carlos Odriozola destacó el respaldo recibido por la conducción. “Lo importante es que los socios se puedan expresar, decidan quién quiere que los represente”, afirmó. Y agregó: “El socio decidió a quién votar y a quién acompañar, y se decidieron por darle una continuidad al proyecto y al proceso que estamos realizando con las filas”.

El resultado de la elección fue cuestionado

Uno de los principales conflictos de la elección estuvo relacionado con la interpretación del estatuto de la SRA y la posibilidad de extender el mandato de Pino. En este sentido, defendió la interpretación de la conducción y sostuvo: “No hay ninguna duda legal, jurídica, que esto es así”.

Según explicó Odriozola, “los cambios de estatuto son de ahí para adelante, no se puede hacer un cambio de estatuto y decidir la vida de gente que antes había tomado opciones con otro estatuto”.

También apuntó contra el sector que cuestionó esa interpretación: “La organización de Pereira decidió ir por ese lado en la campaña, en lugar de proponer nuevas alternativas o nuevas cosas, en discutir algo que ellos mismos votaron”.

Qué ocurrió con los registros genealógicos de la SRA

Otro de los temas centrales será la situación de los registros genealógicos de la Sociedad Rural Argentina. El entrevistado aseguró que la nueva conducción trabajará para recuperar el funcionamiento del sistema y modernizarlo. “Lamentablemente fuimos engañados”, sostuvo al referirse a la empresa contratada para desarrollar el sistema. “La empresa que se decidió tomar no cumplió su palabra, no cumplió con lo que tenía que hacer”, expresó.

La nueva etapa apunta a incorporar tecnología e inteligencia artificial. “La idea es ponerlo en algo más moderno, incluso hasta con inteligencia artificial”, explicó, con el objetivo de que los productores puedan realizar consultas y trámites desde cualquier punto del país.