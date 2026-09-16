Afirman que la fuerte demanda internacional de urea puede transformar el agro argentino con nuevas inversiones

Las nuevas inversiones en producción de urea en Bahía Blanca podrían modificar el mercado de fertilizantes de Argentina y generar un fuerte impacto sobre el agro, según analizó para Canal E Javier Preciado Patiño, ex subsecretario de Mercados Agropecuarios y consultor en agronegocios.

El escenario internacional, marcado por el conflicto en Medio Oriente y las dificultades vinculadas al Estrecho de Ormuz, puso en evidencia la dependencia global de este fertilizante. “Que es todo el conflicto que se desata en Irán, con el cierre del Estrecho de Ormuz, le hizo caer en la cuenta al mundo que depende mucho su agricultura de la urea”, explicó Javier Preciado Patiño.

Argentina presenta una gran oportunidad para afrontar la demanda

En ese contexto, mencionó que Argentina aparece con una oportunidad particular: “En la Argentina esto nos toma, digamos, con los planetas perfectamente alineados, porque tenemos Vaca Muerta avanzando muy fuertemente, con una muy buena oferta de gas”.

Patiño destacó el proyecto de Pampa Energía en Bahía Blanca y la posibilidad de una nueva inversión de Profertil. El impacto sobre la producción local sería significativo. “Y va a pasar de producir 1.300.000 toneladas, a 4.700.000 toneladas”, planteó.

Asimismo, resaltó que ese aumento podría cambiar también la formación de precios: “El precio de la urea, que hoy se rige por lo que se llama paridad de importación, es decir, cuánto me cuesta a mí traerlo, va a pasar a regirse por la paridad de exportación”.

Cuáles son los beneficios de una mayor disponibilidad de urea

Según el consultor en agronegocios, una mayor disponibilidad de urea podría mejorar la relación entre el precio del fertilizante y el de los granos. “La relación insumo producto, es decir, urea contra maíz, por ejemplo, va a mejorar”, expresó. Y eso tendría consecuencias sobre la producción agrícola: “Y el productor va a poder utilizar mayores dosis porque la rentabilidad de fertilizar con nitrógeno le va a mejorar”.

Además, proyectó un impacto sobre distintos cultivos: “O sea que, en principio, ya podríamos decir que la consecuencia es más producción de trigo, más producción de cebada y más producción de maíz”.