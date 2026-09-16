La industria sin rumbo: “Utilizar el 60% de la capacidad instalada es como utilizar 6 de cada 10 máquinas, 4 máquinas no se utilizan”

El filósofo y analista económico, Horacio Fazio, evaluó en Canal E los últimos datos de la industria argentina, la capacidad instalada, el impacto sobre el empleo y las perspectivas económicas del Gobierno. También se refirió al Presupuesto 2027 y a la inflación de agosto.

“Son datos preocupantes porque hay que tomar en cuenta que utilizar el 60% de la capacidad instalada, digamos, para ponerlo en palabras sencillas, es como utilizar 6 de cada 10 máquinas, es decir, 4 máquinas no se utilizan, por decirlo gráficamente”, planteó Horacio Fazio.

Cuáles son los sectores en crecimiento que no generan empleo

Asimismo, explicó que existen sectores que actualmente impulsan el crecimiento, aunque con una capacidad limitada para generar puestos de trabajo: “Es el caso de la minería, las industrias extractivas, gas, petróleo y carbón y clásicamente el sector agropecuario como todos conocemos, pero no generan esas actividades mencionadas, ocupación, es decir, emplean poca mano de obra”.

Por eso, Fazio destacó el papel de la industria, el comercio y la construcción: “Por eso es muy importante este dato de la capacidad industrial ociosa porque justamente la industria junto con el comercio, por ejemplo, y la construcción, son los sectores que más generan trabajo, empleo, por eso es preocupante el dato”.

Sobre cómo podría producirse una reactivación más equilibrada, vinculó la situación con la concepción económica del Gobierno: “El tema acá tiene que ver con la concepción ideológica del Gobierno, en particular del presidente Milei, que en general sostiene una cierta neutralidad del papel del Estado o del gobierno en las acciones económicas”.

La obra pública: uno de los sectores desatendidos por el gobierno de Milei

Según el analista, esa postura limita determinadas herramientas para impulsar sectores rezagados. Como ejemplo, mencionó la obra pública y el mantenimiento de rutas. “Hay sectores como, por ejemplo, la construcción pública o, por ejemplo, concretamente el mantenimiento de las rutas, que puede tercerizarse, que es un negocio para los privados y que generan empleo, generan actividad”, expresó.

Y agregó: “Esto recién lo ha hecho el Gobierno en su tercer año de gobierno, es decir, los primeros dos años se mantuvo absolutamente neutral y esto hace que tengamos estas cifras preocupantes tanto de capacidad ociosa como de ocupación, es decir, de desocupación”.