Federico González: “Uno debería calificar la reacción del Reino Unido como una afirmación de su política colonialista y usurpadora”

El analista político, Federico González, evaluó en Canal E la escalada entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas, luego de que desde Londres difundieran una guía de respaldo a las empresas que operan en el archipiélago.

Para Federico González, la reacción británica puede interpretarse como un desafío a Argentina, aunque planteó distintas dimensiones para analizar el conflicto. “Cuando uno toca a un poderoso, el poderoso reacciona. Entonces, siempre hay que ser muy cauteloso con los planos”, planteó.

La posición del Reino Unido con el tema Malvinas

Asimismo, sostuvo que, desde la perspectiva argentina sobre la soberanía, la respuesta británica puede ser interpretada de una determinada manera: “Desde el punto de vista del ser nacional, de la soberanía nacional, uno debería calificar, y me parece que está bien hacerlo, la reacción del gobierno del Reino Unido como una afirmación de su política colonialista y usurpadora”.

Sin embargo, González también puso el foco en la estrategia adoptada por el Gobierno de Javier Milei y en el papel de Estados Unidos. “Y bueno, sabemos que hay otra escena, en la otra escena hay otro actor, que es el actor de Estados Unidos, es Trump”, resaltó.

A su vez, mencionó dudas sobre las consecuencias de la política adoptada por el Gobierno y señaló que todavía no es posible determinar su resultado: “Eso el futuro dirá, pero yo diría que puede ser un renacer tardío de parte de Milei, de una reivindicación de la soberanía nacional”.

La estrategia es determinante para defender la soberanía nacional

En otra instancia, el analista político advirtió sobre la necesidad de no confundir los objetivos con las herramientas utilizadas para alcanzarlos. “Porque acá el problema principal es la causa de la soberanía y no hay que equivocarse en las estrategias y las tácticas”, expresó.

Sobre su interpretación de la decisión presidencial, cuestionó que exista una convicción propia detrás de la estrategia: “Me inclino porque como no me parece que está anclado en una convicción, es decir, muy importante la convicción del líder cuando se toman estas decisiones”.