Carlos Pallotti sobre el proyecto de data centers: “Es una inversión muy grande para lo que es el ámbito de la tecnología”

En diálogo con Canal E, Carlos Pallotti, especialista en desarrollo tecnológico, confirmó que Argentina será parte de un proyecto global de mega data centers impulsado por inteligencia artificial.

Inversión récord para un centro de datos sin precedentes

El especialista en desarrollo tecnológico detalló que se trata de una inversión de 25 mil millones de dólares en un mega data center en la Patagonia, una cifra inusual para el sector tecnológico. “Es una inversión muy grande, para lo que es el ámbito de la tecnología. Estamos hablando de algo que normalmente se destina a pozos petroleros o centrales hidráulicas”, afirmó.

El nuevo centro, que formará parte de una red internacional de centros llamada Stargate, será ocho veces más grande que el mayor data center actual en América Latina, ubicado en Brasil, que tiene una capacidad de 60 megavatios. Según Pallotti, este nuevo nodo alcanzará los 500 megavatios de potencia. “Realmente es una inversión muy significativa, que comienza en 2026 y tendrá su primera fase operativa en 2027”, explicó.

El proyecto contempla también una importante derrama económica local, ya que alrededor de 5.000 millones de dólares se destinarán directamente a obras civiles, construcción de infraestructura, seguridad y sistemas de refrigeración. “Eso va a quedar en la Argentina, más allá de que los servidores se importan”, aclaró Pallotti.

Por qué la Patagonia y qué empresas están involucradas

Respecto a la elección del sur argentino como sede de este ambicioso plan, Pallotti explicó: “Por lo que pude hablar con algunos actores, se eligió la Patagonia por varias razones: el clima frío, que ayuda con la refrigeración, y la disponibilidad de energías renovables”. Las grandes ciudades compiten por energía con otros servicios, mientras que en la Patagonia se pueden desarrollar fuentes dedicadas como la eólica, solar y eventualmente la nuclear.

En cuanto a los actores involucrados, el especialista señaló que el proyecto es liderado por el consorcio Surenergía, integrado por empresarios argentinos, que ya firmó contratos con Central Puerto y Genneia, además de estar en negociaciones con otros proveedores de energía. El principal cliente del centro será OpenAI, que garantizó la compra de toda la producción de datos por varios años. “OpenAI no invierte directamente, pero asegura la demanda, lo cual garantiza el retorno de la inversión”, subrayó.

Además, el funcionamiento del centro requerirá una operación diaria con empleo permanente en la región, generando así un nuevo polo de desarrollo y conocimiento. “Va a haber un grupo de gente trabajando permanentemente y eso también genera ingresos para los habitantes de esa zona”, indicó Pallotti.

El desarrollo, que implica no solo infraestructura física sino también tecnológica y energética, posiciona a la Argentina como un actor clave en la economía del conocimiento y la inteligencia artificial en el hemisferio sur.

