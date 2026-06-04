Carne sustentable: cómo será el nuevo sello que buscará diferenciar a la producción argentina

El director ejecutivo de la Mesa Argentina de Carne Sustentable (MACS), Fernando Valdivia, analizó para Canal E que la entidad avanza en la implementación de un sello que certificará atributos ambientales, sanitarios y sociales de la producción cárnica.

Fernando Valdivia explicó que la iniciativa se basa en estándares internacionales y en una visión integral de la sustentabilidad: “Básicamente en la MACS lo que aplicamos son los cinco principios de la mesa global de carne sustentable, no son los principios de la sustentabilidad, que tienen que ver con la sanidad y el bienestar animal, con la eficiencia y la innovación, con las personas y la comunidad, con el cuidado de los recursos naturales y con los alimentos y la inocuidad de los mismos”.

Qué busca la MACS con esta iniciativa

Uno de los cambios conceptuales más importantes que impulsa la MACS es modificar la lógica tradicional de la cadena de valor. “Nosotros identificamos que desde hace ya muchos años o décadas se impuso en el mundo esta idea de del campo al plato, como si fuese un camino de cadena que empieza en el campo y que termina en el plato”, sostuvo.

Según explicó Valdivia, esa visión generó dificultades para trasladar el valor agregado hasta el consumidor. Por eso proponen una mirada inversa. “La idea es de algún modo revertir esa visión y plantear el concepto al revés, del plato al campo”, afirmó.

La influencia del consumidor en la producción ganadera

El fundamento es claro: “Porque finalmente es el consumidor el que tracciona la demanda y el que está dispuesto a pagar un adicional por un producto de calidad, y eso cuando sucede repercute positivamente hacia atrás en la cadena, es decir, productores y frigoríficos”.

El entrevistado detalló que el sello incorporará criterios cada vez más valorados por los consumidores y los mercados internacionales. “Estos sellos básicamente tienen la ventaja de poder incorporar cuestiones que hacen al respeto del ambiente, como la deforestación, el cuidado de los suelos, el trabajo de las personas, el uso de buena tecnología para los mismos y fundamentalmente el cuidado de la salud”, explicó.

Entre los aspectos centrales mencionó la problemática de la resistencia a los antimicrobianos. “Estamos en una situación de salud, no vamos a hablar de lo que pasa en el campo, sino que es un problema de salud, problema público”, remarcó.