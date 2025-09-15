Carolina Manucci: “El poder de fuego del Gobierno es casi nulo: todas las divisas son prestadas”

En diálogo con Canal E, la economista Carolina Manucci analizó el preocupante escenario financiero que enfrenta el Gobierno argentino ante la escalada del dólar, la caída de reservas y las restricciones al mercado de cambios.

Una economía sin programa y un dólar que no encuentra techo

Según Manucci, la situación actual es crítica. “Las reservas están descendiendo a una velocidad bastante importante”, alertó, al referirse a los datos del Banco Central, que mostraron una caída de casi 1.600 millones de dólares en apenas un mes.

“Todo lo que se había logrado comprar empieza a disminuir”, señaló. El viernes anterior, el BCRA vendió 1.285 millones, y los futuros de dólar apenas duran minutos antes de dispararse. “Hoy todo lo que era de futuros en 1.467, en minutos se va, colocan 400 órdenes y desaparecen”, detalló.

La especialista cuestionó duramente la estrategia oficial: “El Gobierno no ha logrado acumular divisas” y agregó que perdieron oportunidades clave: “No acumularon las reservas que debieron y perdieron oportunidades de blanqueos y grandes liquidaciones del campo”.

Caída de bancos, medidas erráticas y desconfianza generalizada

La economista también se refirió al deterioro del sistema financiero: “Uno de los grandes precios en este momento está siendo las capitalizaciones bursátiles de los bancos”, con entidades como Galicia sufriendo caídas pronunciadas.

Sobre las nuevas restricciones, advirtió: “Empiezan de a poco a sumarse medidas cada vez más restrictivas”, como impedir que las ALyCs accedan a dólares vía MEP o CCL. Y agregó: “Lo que supuestamente iba a ser endógeno, termina siendo intervenido con un sistema muy poco claro”.

La incertidumbre también se refleja en la desconfianza empresarial y social. “Los bancos pusieron un pie en el freno porque ya no les son tan favorables las medidas”, dijo Manucci. Y remató: “Si el programa económico fuera fuerte, no habría quien te lo pudiera desestabilizar”.

En su visión, no hay un verdadero plan económico, sino más bien un relato debilitado. “Se jactaron del superávit, pero no se traduce en reservas ni en obras”, criticó. “Se recortó salud, educación, obras públicas… y aún así no alcanzó para juntar divisas”.

Finalmente, Manucci fue contundente con el panorama a futuro: “El Poder de Fuego es prácticamente nulo si contamos que lo que ellos consideran poder son todas divisas prestadas”.

