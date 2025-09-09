El economista, Christian Buteler, en contacto con Canal E, hizo hincapié en el escenario que se desplegó sobre el mercado ante el resultado de las elecciones en provincia de Buenos Aires y advirtió sobre la falta de transparencia, el riesgo en las reservas y el desafío de sostener la economía real.

“Era un poco de esperarse, dado que fue el propio Gobierno el que elevó el precio de la elección, le salió mal la elección y bueno, los mercados reaccionaron en consecuencia”, explicó Christian Buteler.

No hay certezas sobre el número exacto de intervención

Luego, manifestó que uno de los puntos más críticos fue la intervención oficial: “Desgraciadamente hay una falta de transparencia por parte del Tesoro y algunos dicen que no hubo intervención ayer del Tesoro, otros dicen que hubo una intervención pequeña sobre el final de unos 30, 35 millones de dólares, me parece que es un tema tan sensible que debería ser un dato oficial ese”.

Buteler también se refirió a las limitaciones del Tesoro: “Claramente no tiene fondos, no tiene poder de fuego para sostener un tipo de cambio a un precio determinado”. Sin embargo, diferenció al Banco Central: “Me parece que en caso de que se corran como deberían hacerlo y eventualmente que el tipo de cambio llegue al techo de la banda, sí me parece que el Banco Central tiene los fondos suficientes para poder sostener el precio en el techo de la banda”.

La percepción del mercado

Asimismo, insistió en que el mercado necesita señales claras: “El sistema de bandas te dice que una vez que el tipo de cambio supere el techo, el Banco Central entra y vende, hasta poder volver a meterlo nuevamente dentro de las bandas”.

El economista incluso planteó que la certeza podría generar oportunidades: “Si el mercado percibe eso, incluso antes de llegar al techo de la banda podría aparecer la oferta genuina para pasarse de dólares a pesos y aprovechar estas altas tasas, hacer el famoso carry trade, porque es conveniente”.

Según comentó, el resultado cambia la ecuación: “Antes de la elección del domingo, lo primero que estaba pidiendo el mercado era que vuelvan a comprar reservas. Hoy en día, al ver que eso no sucedió, podemos decir que por lo menos en la provincia de Buenos Aires no tuvieron ese apoyo que estaba esperando”.