El economista, Christian Buteler, analizó para Canal E la reciente intervención del Banco Central en el mercado de futuros y cuestionó el discurso oficial sobre la libre flotación del tipo de cambio.

Christian Buteler explicó que la operatoria del Banco Central en futuros viene creciendo: “El mercado de futuros hace rato que viene con mucha operación por parte del Banco Central a los aspectos de poder contener un poco la suba que estamos viendo en el dólar oficial”. Y detalló que en la jornada analizada “hubo nuevamente una intervención importante”.

Los efectos de la intervención

Luego, destacó que en el contrato con vencimiento al 31 de julio, la intervención oficial fue tan fuerte que “quedaba una tasa negativa”. Es decir, “quedó más abajo el dólar futuro que el precio del dólar que cerró el día de ayer en el mercado mayorista”. También cuestionó el sentido económico de esa intervención: “¿Por qué yo vendería dólares al 31 de julio a $1.280 si lo puedo vender hoy en el mercado a 1.290? No tiene sentido económico”.

Por otro lado, Buteler desmintió el relato oficial: “Que el dólar flota libremente no es así. ¿Por qué no es así? Por varios motivos”. Sobre la misma línea, explicó: “Uno no puede hablar de un dólar que flota libremente cuando las empresas siguen teniendo cepos. Si una empresa no puede comprar dólares para atesorar, no podemos decir que el dólar es libre”.

El Banco Central continúa con su intervención en la tasa

Además, remarcó que el propio Banco Central sigue interviniendo en la tasa: “Ayer se vio al Banco Central interviniendo en la tasa, tomando dinero del mercado a una tasa del 50%, como poniéndole también un techo a la tasa de mercado”.

A su vez, el economista comentó que esto contradice la noción de tasa endógena: “En un mercado donde la tasa es endógena, el Banco Central no interviene, no pone un techo en la tasa, no toma pesos y paga para poner un techo”. En este sentido, advirtió: “Eso fue lo que hizo las semanas previas, donde las tasas eran hasta del 70% y parece ahora haberse modificado esa conducta”.

Sobre la viabilidad de este enfoque en la economía argentina, reconoció: “Es un régimen monetario más desafiante, sin duda. Imaginate que cuando te sobran pesos se te derrumba la tasa y eso te generó también más demanda sobre el tipo de cambio”.