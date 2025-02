Christian Buteler: “Si el Gobierno sigue atrasando el tipo de cambio, la expectativa de devaluación aumentará”

Con el fin de desarrollar la baja demanda del bono Dólar Linked, ofrecido por el Gobierno para desmentir las expectativas de devaluación, este medio se contactó con el asesor financiero, Christian Buteler, quien resaltó que, "el bono ajusta por el dólar oficial, que está controlado arbitrariamente. El mercado no lo compró porque cree que el gobierno seguirá sosteniendo el cepo y el tipo de cambio actual".

El Presidente Javier Milei elogió la jugada del ministro de Economía, Luis Caputo, interpretándola como una prueba de que no hay atraso cambiario. Sin embargo, Christian Buteler argumentó que el mercado no apuesta a una devaluación no porque no haya atraso cambiario, sino porque confía en que el Gobierno continuará interviniendo. "El mercado cree que el Gobierno puede financiar este tipo de cambio atrasado con dólares del FMI, la cosecha o un blanqueo", afirmó.

Por qué el bono dólar linked no es atractivo para el mercado

Buteler explicó que el bono Dólar Linked no fue atractivo porque el tipo de cambio oficial no es libre. "Si el dólar fuera libre, el mercado se cubriría con este bono, pero como está controlado, prefieren bonos en pesos que rinden más del 2% mensual", detalló.

Señales de atraso cambiario

A pesar de los esfuerzos oficiales por negar el atraso cambiario, el entrevistado señaló varios indicadores: "El récord de gasto en dólares con tarjetas de crédito y las largas colas para cruzar a Chile a comprar más barato son claros síntomas de atraso cambiario". También mencionó que el índice Big Mac muestra una sobrevaluación del peso argentino, siendo más caro que en Uruguay y solo superado por el franco suizo.

Según Buteler, "el Gobierno intenta convencer al mercado de que el tipo de cambio es competitivo, pero para mantenerlo necesita múltiples restricciones y una constante intervención del Banco Central". Esto incluye el uso del dólar Blend para las importaciones y la venta diaria de dólares en el mercado financiero.

Expectativa de devaluación hacia fin de año

Aunque actualmente el mercado no espera una devaluación inminente, el analista financiero advirtió que esta expectativa podría crecer hacia fin de año. "Las fechas electorales siempre generan incertidumbre. Si el Gobierno sigue atrasando el tipo de cambio, la expectativa de devaluación aumentará, especialmente si no hay señales claras de levantamiento del cepo", explicó.

Buteler opinó que poner una fecha específica para el fin del cepo podría generar presión sobre el mercado. "Es probable que los actores económicos se dolaricen antes de esa fecha, aumentando la brecha cambiaria. La pregunta es cuántos dólares está dispuesto a vender el Banco Central para mantener la brecha bajo control", comentó.

Buteler advirtió que la estabilidad cambiaria actual está sostenida artificialmente por la intervención oficial y las restricciones al dólar. "El esquema es insostenible si no ingresan suficientes dólares. El Gobierno logró bajar la inflación anclando el tipo de cambio, pero esto genera una expectativa de devaluación que podría materializarse si el mercado pierde confianza", concluyó.