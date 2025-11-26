Christian D’Alessandro: “La pérdida real de los jubilados es del 27% incluso con el bono incluido”

En diálogo con Canal E, el abogado previsional, Cristian D’Alessandro, explicó los aumentos para jubilados en diciembre y alertó sobre el impacto real de la inflación en los haberes.

Aumentos de diciembre y montos finales para jubilados y PUAM

D’Alessandro confirmó que en diciembre habrá un incremento del 2,3% para todas las prestaciones que paga ANSES. Según detalló, “los jubilados van a percibir un aumento del 2,3% correspondiente a la inflación de octubre”, lo que deja la jubilación mínima en 340.879 pesos sin bono.

El abogado explicó que, al sumar el bono de $70.000 y medio aguinaldo, “la jubilación mínima va a estar en 581.319 pesos”, una cifra que tendrá un impacto directo en diciembre, aunque insuficiente frente al costo de vida.

En el caso de la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor), equivalente al 80% de la mínima, “el haber sin bono va a estar en 272.703 pesos y el total cerca de 480.000 pesos” con los adicionales correspondientes.

Sin embargo, D’Alessandro remarcó que estos montos no logran compensar la pérdida acumulada del último año. Según afirmó, “la pérdida real es del 27% para los jubilados de la mínima con bono incluido”, en un contexto donde servicios, medicamentos y comunicaciones aumentan muy por encima del índice general.

Docentes, inflación y la situación laboral de los jubilados

El especialista también se refirió a la movilidad docente, que se ajusta trimestralmente. Para ellos, “los docentes nacionales no universitarios van a tener un aumento del 7,5% para diciembre, enero y febrero”, mientras que los universitarios recibirán solo un 3,85%. De este modo, rondan un incremento mensual del 1%, muy por debajo del nivel de precios: “están todos perdiendo frente a una inflación que supera el 2% mensual”, advirtió.

Consultado sobre la realidad diaria de los adultos mayores, D’Alessandro fue contundente: “Cada vez son más los jubilados que recurren a buscarse una changa o un trabajo porque no pueden sostenerse”.

Y agregó: “La gran mayoría trabaja por necesidad, no por placer, y eso es preocupante”, especialmente en un mercado laboral debilitado y sin capacidad de incorporar a jóvenes que sostengan el sistema previsional.

El abogado también analizó los rumores sobre la futura reforma previsional. Según él, “se habla de limitar prestaciones para que una persona no pueda cobrar pensión y jubilación, lo cual sería una barbaridad”, además de posibles cambios en cajas de seguridad y regímenes diferenciales de docentes, policías, peones rurales y trabajadores de tareas insalubres.

Antes de despedirse, advirtió sobre un tema urgente relacionado con PAMI: “Los jubilados que usan pañales y no hagan la reinscripción antes del 30 de noviembre se quedan sin cobertura en diciembre”.

