Chumpitaz sobre "la proscripción" a Cristina Kirchner: “La ley no está dirigida a una persona en particular”

La cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Ficha Limpia, que impide a candidatos con doble condena por corrupción postularse a cargos electivos, sin embargo, se instauró una polémica en el kirchnerismo debido a que denuncian que es un proyecto en contra de Cristina Fernández de Kirchner. En relación a este tema, este medio se puso en comunicación con el diputado nacional del PRO, Gabriel Chumpitaz.

Gabriel Chumpitaz destacó la importancia del proyecto y lo relacionó con "el cambio de era que vive Argentina". En su opinión, la ciudadanía exige mayor transparencia en la política, y esta ley es una respuesta a esa demanda. “El Congreso está en un contexto social que parece una olla a presión; por eso, es fundamental que la ciudadanía marque la cancha”, afirmó.

Qué se busca con la aprobación del proyecto de Ficha Limpia

El proyecto establece que aquellos candidatos con doble condena por delitos de corrupción no podrán postularse, medida que, según Chumpitaz, busca evitar que la justicia sea utilizada como herramienta de extorsión en años electorales. “La ley no está dirigida a una persona en particular, pero es un hecho que afecta a Cristina Fernández de Kirchner, ya que tiene una doble condena”, explicó.

¿Una ley con nombre y apellido?

Desde la oposición, sectores del kirchnerismo denunciaron que la ley busca proscribir a Cristina Kirchner. Sin embargo, el entrevistado rechazó esta afirmación, calificándola de "victimización". “Decir que es proscripción es una falacia. La ley no tiene nombre y apellido, pero sí es cierto que Cristina tiene dos condenas que no se pueden ignorar”, argumentó.

El diputado del PRO comparó la situación con el sector privado, donde señaló que, "cualquier trabajador debe presentar antecedentes penales para acceder a un empleo" y que lo mismo debería aplicarse en la política. “Es una cuestión de sentido común; nadie con doble condena debería poder ser candidato”, enfatizó.

Los próximos desafíos en el Congreso

Tras la aprobación de Ficha Limpia, la agenda parlamentaria se centra en reformas judiciales y de seguridad. Chumpitaz adelantó que se discutirá la baja de la edad de imputabilidad y medidas para combatir el narcotráfico. “La lucha contra el crimen organizado es prioritaria; debemos avanzar en leyes que refuercen la seguridad y la justicia”, explicó.

También mencionó la importancia de la política energética, calificándola como un tema estratégico para Argentina. “Debemos fortalecer el sector energético y asegurar un desarrollo sostenible”, agregó.