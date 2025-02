Cierre de mercados: los drivers que hicieron que vuelva el verde este 12 de febrero

El mercado financiero tuvo una jornada de altibajos, influenciada por factores externos e internos. La economía de Estados Unidos y sus recientes decisiones en política monetaria han generado expectativas en los inversores. Para analizar la situación, Canal E conversó con Emilse Córdoba, directora de Bell Investments, quien brindó un panorama detallado de lo ocurrido.

Un mercado sin "nafta" y la influencia de la FED

Córdoba destacó que "después de varios días de baja, que cierre en verde es positivo". Sin embargo, señaló que el mercado local se vio afectado por la inflación en Estados Unidos, cuyos datos no fueron los esperados: "Es lo suficiente como para que no alcance para que el mercado extranjero empiece a subir". Además, esta situación impacta en las expectativas sobre la decisión de la Reserva Federal: "Ya no se espera una baja de la tasa porque al no bajar la inflación, no se puede hacer esa modificación".

Aranceles de EE.UU. y su impacto en Argentina

El reciente anuncio de un arancel del 25% para el acero y el aluminio argentinos también generó incertidumbre. "El mercado está esperando una novedad", explicó la analista, agregando que "hasta ahora, las novedades que impactan en los activos son solo políticas". En este sentido, se refirió a posibles tensiones entre el Ministro de Economía y el Presidente, así como rumores sobre cambios en el gabinete.

La diversificación de carteras en 2025

Sobre las estrategias de inversión, Córdoba mencionó que "en 2024, con una cartera diversificada, todo subía, algunas más y otras menos, pero todas acompañaban". Sin embargo, en 2025 algunos activos han mostrado caídas. "Todo depende del plazo de inversión", aseguró, indicando que las energéticas podrían desempeñarse mejor a corto plazo, mientras que en el mediano plazo "seguimos teniendo una buena expectativa para Argentina".

Perspectivas para bonos y renta fija

Consultada sobre la renta fija, la analista señaló que "hoy fue una buena jornada para los bonos en todas sus cotizaciones, tanto en pesos como en dólares". Además, destacó la importancia de invertir en instrumentos ajustados a tasa fija: "Hay que empezar a pensar en las inversiones en pesos para poder fijar una tasa a mediano plazo".

En conclusión, Emilse Córdoba enfatizó la necesidad de monitorear tanto el contexto político como las decisiones económicas a nivel internacional para definir estrategias de inversión en un mercado que se mantiene volátil.