Cítricos: “La citricultura está recuperándose después de años de crisis, pero de ningún modo las cifras son récords”

El presidente de la Federación Argentina del Citrus, José Carbonell, dialogó con Canal E y destacó la recuperación del sector luego de una profunda crisis, aunque aclaró que los números oficiales del Gobierno “no son récords”.

José Carbonell relativizó los datos difundidos por la secretaría de Agricultura, que celebró exportaciones históricas del complejo citrícola. “Hay un fondo que es más oficioso, la citricultura está recuperándose después de años de crisis, pero de ningún modo las cifras son récords. Hemos exportado, ha habido años que Argentina ha exportado más derivados industriales y también más limón fresco”, afirmó.

Recuperación en el sector citrícola tras años de crisis

Asimismo, precisó que, “estamos mejor que los años precedentes, porque veníamos de una crisis muy dura, de caída de producción de naranja y de caída de precios de limón”.

Carbonell explicó el rol estratégico del país en el comercio mundial de derivados del limón: “El consumo de derivados industriales, del cual Argentina es el primer proveedor mundial y con mucho, para poderlo graficar, de tres toneladas de jugo o de aceite que se ofrecen en el mundo, dos vienen de Argentina. Entonces Argentina es un proveedor casi indispensable en todos los derivados de estos dos productos, más de la cáscara”.

En qué se basó la crisis que atravesó el sector citrícola

También detalló el impacto de la crisis que atravesó el sector: “La citricultura tuvo una crisis brutal en el tema del limón, que llevó a que 13.000 hectáreas desaparecieran de la producción en estos últimos años, y sin embargo la tecnología, el riego, plantaciones nuevas, etcétera, han permitido mantener los niveles de producción en torno al millón ochocientos, dos millones de toneladas anuales”.

Sobre la situación económica local, el entrevistado planteó los principales obstáculos estructurales: “La volatilidad me parece que afecta a sectores más vinculados al mercado interno. Nuestros problemas no pasan tanto por eso, sino porque se lleven adelante mayor cantidad de tratados de libre comercio con países, porque nos toca competir con países que llegan a lugares con arancel cero y nosotros pagamos impuestos”.

Y añadió: “Nos interesaría mucho mejorar la competitividad interna, porque competimos con países como Chile o Sudáfrica, que tienen legislaciones laborales un poco más modernas, un poquito más actualizadas, más acorde con los tiempos que vive el mundo y la producción mundial. Nos gustaría tener menor presión impositiva, nos gustaría también poder tener un acceso a créditos a largo plazo, como tienen nuestros competidores”.