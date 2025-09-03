Claudio Fantini: “China mostró el músculo nuclear más grande del mundo”

En diálogo con Canal E, Claudio Fantini, analista internacional, analizó el desfile militar en China como una señal sin precedentes del nuevo eje de poder mundial.

Un desfile que marcó un antes y un después

“Nunca hubo un desfile militar de esa magnitud en China”, afirmó Claudio Fantini al referirse a la reciente demostración en la plaza de Tiananmen. Según el analista, el mundo fue testigo de un evento “sin antecedentes en la historia”, que consolidó el rol de superpotencia global de Beijing.

“Lo que vimos fue una postal del siglo XX en pleno siglo XXI”, explicó, haciendo referencia a los desfiles que solían realizarse en regímenes totalitarios como los de Corea del Norte o la Unión Soviética. Sin embargo, lo que distingue al acto reciente, remarcó, es que “ya no se trata de milicias ni guerrillas, sino de un ejército moderno y gigantesco”.

Además del poderío militar, el evento sirvió para proyectar influencia estratégica a nivel global: “Fue una formidable exhibición de músculo económico y de alianzas poderosísimas”, indicó. Fantini destacó que la participación de más de 20 mandatarios asiáticos en la cumbre de Shanghái y la presencia de líderes como Vladimir Putin y Kim Jong-un representan un reordenamiento geopolítico de gran escala.

India, China y un error estratégico de EE.UU.

Uno de los puntos más destacados del análisis fue el nuevo acercamiento entre India y China, facilitado, según Fantini, por la política exterior del expresidente estadounidense Donald Trump.

“Donald Trump empujó a Narendra Modi a los brazos de Xi Jinping”, sostuvo el analista, quien consideró esta acción como “un disparo en el pie” y “un error geopolítico gigantesco”.

Recordó que históricamente la India fue aliada de Estados Unidos, mientras que Pakistán era respaldado por China. Pero la decisión de Trump de cancelar el 50% de un acuerdo clave habría contribuido a que el líder indio se alineara con Pekín.

“Mostrar en Pekín a Narendra Modi, el primer ministro del país más populoso del mundo, junto a Xi Jinping, es una señal demoledora”, advirtió. Según Fantini, China e India no solo concentran el mayor volumen poblacional, sino también un poder económico y tecnológico creciente, lo cual multiplica su impacto global.

Por último, subrayó que la conjunción de China, Rusia y Corea del Norte configura “el músculo nuclear más grande del mundo”. Para Fantini, la suma de los arsenales de estas tres naciones “supera de forma abrumadora al de la OTAN”, lo que deja en evidencia un nuevo equilibrio de poder.

“Lo que se exhibió en Pekín no fue solo un desfile: fue una advertencia geopolítica al mundo entero”, concluyó.

