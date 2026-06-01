Claudio Fantini: “La guerra no está terminada, la tregua es de una inmensa fragilidad”

La decisión de Irán de suspender las negociaciones con Estados Unidos vuelve a poner en evidencia la extrema fragilidad del escenario en Medio Oriente. Para el analista internacional, Claudio Fantini, detrás de los anuncios diplomáticos nunca existió un proceso de diálogo genuino que permitiera pensar en una resolución definitiva del conflicto.

“En realidad en ningún momento hubo ningún atisbo de verdadera negociación. Nunca estuvo en marcha una negociación”, afirmó el especialista, quien consideró que la tregua vigente se explica exclusivamente por el desgaste acumulado tras meses de enfrentamientos.

Según Fantini, el cese del fuego no surgió de avances diplomáticos concretos sino de la necesidad de ambas partes de reducir temporalmente la intensidad de las hostilidades. “Lo que había era un agotamiento de ambas partes para seguir en el conflicto”, remarcó.

La escalada militar en el Líbano aumenta la incertidumbre

Aunque los recientes intercambios de ataques en el Golfo Pérsico demuestran que la guerra continúa latente, Fantini advirtió que el escenario más preocupante se desarrolla actualmente en territorio libanés. “La guerra no está terminada, la tregua es de una inmensa fragilidad y no llega a aplicarse totalmente”, señaló. En ese sentido, destacó que la ofensiva israelí en el Líbano se ha intensificado en los últimos días y podría modificar significativamente el equilibrio regional.

El analista explicó que, históricamente, el río Litani funcionó como límite estratégico para las operaciones terrestres israelíes. Sin embargo, observó señales de que esa situación podría cambiar. “Por estas horas se puede decir que los planes de Israel están en llevar su ocupación militar al norte del río Litani”, indicó, advirtiendo que esa posibilidad abre una enorme incertidumbre sobre el futuro del conflicto.

Trump frente a un escenario que no logra controlar

Consultado sobre el papel de Donald Trump, Fantini fue especialmente crítico respecto de la conducción estadounidense. A su juicio, el expresidente enfrenta una realidad muy distinta a la que imaginaba cuando decidió involucrarse en el conflicto. “Tengo toda la impresión de ver un liderazgo perdido, deambulando errático en este laberinto que es el conflicto”, sostuvo. Además, consideró que Washington intenta resolver consecuencias derivadas de una guerra que contribuyó a desencadenar.

Uno de esos problemas es la situación en el Estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de petróleo. Fantini recordó que ese paso estratégico nunca había sido bloqueado en tiempos recientes y afirmó que la actual tensión constituye una consecuencia directa del enfrentamiento.

“Hoy Trump está tratando de solucionar un problema que no existía antes de la guerra, un problema que se puede decir esta guerra creó”, explicó. En ese contexto, concluyó que, por el momento, quien parece obtener una ventaja estratégica no es Estados Unidos sino el régimen iraní.

“Si hay un bando que esté saliendo aventajado de este conflicto, no es precisamente Donald Trump”, sentenció.