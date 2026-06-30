Claudio Montiel: “La principal demanda que enfrenta Diego Santilli es resolver la economía cotidiana de las familias”

El desembarco de Diego Santilli como jefe de Gabinete llega en un contexto de fuerte preocupación económica y con una sociedad que prioriza las dificultades para llegar a fin de mes. Así lo refleja un relevamiento de la consultora Centrix, cuyo director, Claudio Montiel, sostuvo que el nuevo funcionario deberá “combinar gestión política con respuestas concretas para la economía cotidiana de las familias”.

Según explicó, "la principal demanda es de tipo económico", al tiempo que señaló que "el 62% de las familias nos indican de los afectados que llegan al 20 del mes", un dato que refleja el deterioro de la situación financiera de los hogares.

Además, destacó que Santilli asume con una imagen positiva cercana al 37% y con un perfil dialoguista que podría aportar mayor capacidad de negociación dentro del Gobierno. "Empieza a generar nuevamente un sentimiento de, bueno, aparentemente la cosa se puede ordenar", afirmó al analizar la percepción que detectan en los sondeos.

Imagen positiva, diálogo político y el desafío de ordenar la “micro”

Montiel explicó que Santilli registra mejores niveles de imagen en el interior del país y entre los mayores de 40 años, donde es percibido como un dirigente con experiencia y capacidad de construir consensos.

En ese sentido, sostuvo que "lo ven como dialogista, lo ven como una persona maleable", y remarcó que cuenta con vínculos políticos en distintos espacios, lo que podría fortalecer la articulación con gobernadores y otros sectores.

Para el consultor, la incorporación del nuevo jefe de Gabinete también tiene un impacto político dentro del oficialismo. "Incorporar a Santilli es una movida para atraer diálogo al gobierno", señaló, y agregó que la estrategia también consolida el acercamiento del PRO al Ejecutivo nacional.

Deudas, salarios y pérdida de esperanza, las principales preocupaciones

Más allá del escenario político, Montiel advirtió que el principal problema continúa siendo la economía doméstica. De acuerdo con el estudio, incluso entre quienes votaron a La Libertad Avanza las deudas desplazaron a la inflación como principal preocupación.

Asimismo, aseguró que existe coincidencia entre oficialistas y opositores respecto de la pérdida del poder adquisitivo. "Más del 80% de la gente dice que no", respondió al ser consultado sobre si los salarios le están ganando a la inflación.

El especialista alertó que esta situación podría traducirse en una menor participación electoral si no hay mejoras concretas. "Si vos no atendés a eso, lo que vas a provocar, o podés llegar a provocar, es que la gente no tenga intención de ir a votar el año que viene", advirtió.

Finalmente, el consultor aseguró que el deterioro económico y los conflictos políticos afectaron las expectativas sociales. "Se ha perdido la esperanza", concluyó, al sostener que la combinación entre una economía golpeada y el desgaste de la gestión debilitó la confianza de gran parte de la población.