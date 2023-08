Comienzan las obras para crear el tren a Vaca muerta: cuánto costará y qué impacto generará a la producción

Comenzaron las obras por el tren que conectará Vaca Muerta, por ello este medio se comunicó con uno de los impulsores de esta iniciativa como es el empresario Sebastián Cantero, quien aseveró que, "el tramo real va desde Bahía Blanca hasta Zapala" y "hace unas semanas atrás se firmó el acta de inicio de obra". Luego confirmó que, "es una obra que a fin del año que vienen ya va a estar lista".

Cómo impacta la creación de un tren a Vaca Muerta

Según el entrevistado: "El tren siempre trae buenas noticias para las ciudades" y en ese sentido "estamos creando una ciudad que va a ayudar a la industria hidrocarburífera, previendo zona de uso".

"La llegada de este tren no trae solo buenas noticias a nivel transporte, porque hoy hay dos grandes cuellos de botella que soportan la industria: una es el transporte de materia prima y la otra es el transporte del gas mismo", dijo el empresario. Luego añadió: "El tren viene a sumar un medio de transporte más".

Además, Cantero detalló que, "hoy la necesidad principal del tren es por la arena que es un insumo que necesita para el fracking". "La creación del tren hace que las empresas ahorren 500 mil dólares por pozo, por año". También añadió: "YPF solamente tiene en ejecución 200 pozos por año, por lo cual los ahorros son gigantescos".

"El gasoducto Néstor Kirchner incorpora un 25% más de aumento a la producción, pero no hay camiones para eso", dijo el entrevistado. Entonces "la llegada del tren es más espacio para transportar". "Lo peor que nos puede pasar es tener la mina de oro que tenemos y no poder explotarla porque no tenemos infraestructura", indicó.

Cuál es la inversión y cómo se financia la creación del tren

Respecto al monto de la inversión, el entrevistado detalló: "La primera etapa que es la estación de tren tiene un presupuesto asignado de 2.500 millones de pesos y después los 77 km son 200 millones de dólares".

Mientras que en lo que refiere a la forma de financiar la obra, Sebastián Cantero explicó que, "hay una posibilidad de que en un 90% sea financiado por las mismas operadoras, que al tener un ahorro importante adelantan carga futura para que ese dinero se reutilice en la creación del tren".