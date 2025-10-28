Cómo impactó el resultado electoral en el mundo cripto: “El dólar cripto se movió un montón el fin de semana”

La especialista en criptomonedas, Daiana Gómez Banegas, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en cómo impactaron las elecciones argentinas en el mercado cripto y explicó los recientes cambios en el régimen de tokenización de activos, que podrían transformar el sistema financiero y abrir nuevas oportunidades para la economía real.

“Yo creo que, no sé si a nivel mundial, pero a nivel local, pudimos ver que el dólar cripto se movió un montón el fin de semana y que cuando se empezó a ver que el resultado legislativo iba a ser favorable al Gobierno, se empezó a notar un cambio en la tendencia vendedora. O sea, pasamos a una tendencia vendedora de dólar digital, de dólar cripto que opera el fin de semana y empezó a caer el precio. El precio del dólar cripto cayó mucho antes de tener el resultado electoral”, explicó Daiana Gómez Banegas.

El dólar cripto y la forma de adelantar lo que ocurre con la actividad económica

Según desarrolló, el dólar cripto sigue siendo “un buen termómetro del dólar cripto de qué se espera en la actividad económica”.

Sobre la volatilidad posterior a las elecciones, Gómez Banegas planteó: “Creo que lo de ayer fue una burbuja en el más literal de los sentidos y creo que la economía real de Argentina, más allá de los recursos o artilugios financieros de la macroeconomía, está dando signos de un atraso cambiario”.

Sin embargo, aclaró que su enfoque se centra en el mundo digital: “Yo no soy analista, no soy economista de la economía local, sí puedo contar un poco que el panorama cripto se sigue moviendo y tiene buscando relacionarse cada vez más con esta economía real, y en este caso la novedad del mes de octubre fue un cambio en el régimen de tokenización de activos”.

Nuevo marco de tokenización en Argentina

La especialista explicó en detalle el nuevo marco legal que regula la tokenización en Argentina: “La tokenización es este proceso cuasi mágico por el cual se crean gemelos digitales, gemelos emitidos en blockchains o en servidores descentralizados. Para ampliar, por decirlo de alguna manera, el rango de comercialización y las posibilidades que tiene ese activo de la economía real”.

Y añadió: “El antiguo régimen de tokenización de Argentina tenía muchísimas restricciones jurídicas, básicamente no permitía que cualquiera fuera emisor, exigía un registro previo, y además de esa exigencia de registro previo, limitaba los márgenes en los que podía circular ese activo”.