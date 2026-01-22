Cómo puede aprovechar el sector ganadero el acuerdo con la Unión Europea

El coordinador de la Mesa de Carnes de CRA y vicepresidente de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, Martín Rapetti, pasó por Canal E y se refirió a que la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea, concretada el sábado 17 tras 25 años de negociaciones, generó entusiasmo en el sector agroindustrial, aunque rápidamente apareció la cautela tras conocerse que el Parlamento Europeo envió el texto a una revisión legal.

Martín Rapetti destacó el carácter histórico del acuerdo y recordó la intensa participación del sector productivo en el proceso. “Para nosotros, después de 25 años que hemos tenido reuniones por todos lados, salió, se firmó y demás, y bueno, para nosotros el tema fue sumamente satisfactorio, importante y trascendente”, afirmó. Según explicó, el tratado involucra a “un 30% del PIB mundial y es un 35% de comercio mundial”, con un mercado potencial de “700 millones de personas”.

El acuerdo otorgaba una serie de beneficios en materia comercial

En cuanto al impacto económico, explicó que el acuerdo contemplaba “bajas de los aranceles y las tasas y bueno, y había una mayor competitividad para todo el mundo”. Además, resaltó que beneficiaba tanto a Europa como al Mercosur, ya que “subvencionar a un sector le costaba mucha plata” a los europeos, lo que los llevó a asumir “el costo político y la parte económica”.

Sobre la revisión legal impulsada por el Parlamento Europeo, Rapetti planteó: “Inicialmente parecía que es un tremendo mamarracho venir a firmar, pero yo no creo que sea tan así”. Y agregó: “Yo soy optimista en esto que va a avanzar, porque ellos no se iban a arriesgar a venir a firmar acá”. Luego, manifestó que se trata de un proceso previsto y aclaró que, “son temas legales, pero después creo que hay alternativas”.

El buen momento del sector ganadero y la necesidad de previsibilidad

Al analizar la situación de la ganadería, evitó hablar de un auge desmedido. “Yo creo que no es un boom, es un excelente momento”, dijo, aunque advirtió que persisten limitaciones estructurales. “No hay recomposición del rodeo”, afirmó, y explicó que los tiempos productivos son largos: “La preñez que son nueve meses y para vender un ternero son ocho meses, son 17 meses”.

El entrevistado también se refirió a la necesidad de reformas internas para aprovechar el nuevo escenario. “Necesitamos hoy seguridad jurídica, previsión, reforma laboral, reforma tributaria”, enumeró. Sobre la misma línea, reclamó condiciones financieras acordes: “No puede ser que las tasas estén en 40 o 50%”.

Respecto a las salvaguardias chinas y los cupos a la importación de carne, descartó un impacto negativo significativo. En este contexto, señaló que incluso puede abrir oportunidades: “Nos da alternativas para que podamos reacomodar nuestro sistema productivo, y también buscar nuevos mercados”.