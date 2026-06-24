Con el Mundial ya empezado, cuánto cuesta acompañar a la Selección Argentina en su camino a 16avos de final

A trece días de iniciado el Mundial 2026, los argentinos continúan organizando sus viajes para acompañar a la Selección Argentina en Estados Unidos. Aunque gran parte de las reservas ya se concretaron, las agencias de turismo esperan un nuevo impulso en las ventas a medida que avance el torneo y el equipo dirigido por Lionel Scaloni se acerque a las instancias decisivas.

Desde Almundo, empresa perteneciente a CVC Corp, informaron que se comercializaron cerca de 600 paquetes y que el 95% de los cupos destinados a la fase de grupos se encuentra agotado.

Cuáles fueron los paquetes más solicitados

La tendencia muestra que los hinchas prefieren vivir una experiencia más amplia y no limitarse a un solo encuentro. Por eso, los programas que incluyen dos partidos consecutivos de la fase de grupos fueron los más solicitados.

El valor promedio de estos paquetes comenzaba en los USD 9.500 por persona e incluía vuelos internacionales hacia las ciudades sede. Sin embargo, los traslados aéreos internos dentro de Estados Unidos se tenían que abonar por separado.

Los pagos en dólares predominaron las operaciones

En cuanto a la forma de pago, la opción predominante era el dólar. Cerca del 70% de las operaciones se realizaron mediante transferencias en moneda estadounidense, mientras que el resto se abonó en pesos o con tarjeta de crédito.

Para quienes buscaban asistir a un único encuentro de la Selección Argentina, los paquetes arrancaban desde los USD 6.525. La propuesta se basaba en pasajes aéreos de ida y vuelta, tres noches de alojamiento en hoteles de cuatro estrellas, entradas categoría 3, traslados al estadio, asistencia al viajero y acompañamiento durante toda la experiencia.

Entre las opciones también había sin vuelos incluidos. Para el partido que Argentina jugó en Kansas contra Argelia, los paquetes rondaban los USD 3.877 más impuestos. En tanto, para los encuentros programados en Dallas, con la victoria de Argentina frente a Austria y el partido que se jugará contra Jordania, las tarifas estaban en torno a los USD 2.597 más impuestos por persona, en base triple.

El componente aéreo representa una parte importante del presupuesto. Los vuelos hacia Kansas y Dallas oscilaban valores entre USD 2.500 y USD 2.800 por pasajero, dependiendo de las escalas y la disponibilidad. En cambio, quienes eligieron ingresar por Miami podían conseguir tarifas desde USD 892, aunque luego debían sumar los costos de los vuelos internos o traslados terrestres.