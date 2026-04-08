El vicepresidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores, Carlos Palmieri, analizó para Canal E que la industria argentina de maquinaria agrícola observa con atención la evolución del mercado de tractores, especialmente por el crecimiento de las importaciones y la falta de registro de unidades, una situación que podría afectar la planificación sectorial.

Carlos Palmieri señaló que el problema central es la pérdida de información estadística confiable: “La preocupación es simplemente por una pérdida de referencia de volúmenes de mercado en cuanto a lo que tiene que ver con la importación de tractores desde China”.

Decayó el nivel de patentamiento

En ese sentido, detalló: “Vemos un nivel de patentamiento, o sospechamos un nivel de patentamiento muy bajo, muy inferior a un 20%”. Y contrastó con los niveles habituales del sector: “Generalmente lo que es cosechadoras y pulverización se patenta arriba del 97 o 98% de las máquinas”.

Palmieri también aclaró la postura del sector frente a las importaciones: “No estamos protestando, por usar una palabra clara, contra la importación”. Sobre la misma línea, agregó que, “es simplemente tratar de jugar todos con las mismas reglas”.

Presión impositiva diferenciada

Respecto a las diferencias estructurales entre mercados, explicó: “Hablás de máquinas que vienen con otro segmento productivo, con otro tipo de costos fiscales”. Además, remarcó que, “el productor está en cierto modo subsidiado para hacer una renovación del parque de maquinarias por su país”.

El entrevistado insistió en que el mayor problema es la medición del atraso tecnológico: “Nosotros vemos que la renovación del parque de maquinaria en Argentina tiene un retraso importante”.

Asimismo, aportó un dato relevante: “Más del 80% del parque de cosechadoras y de tractores tiene más de 15, de 10 a 15 años”. Por eso, subrayó que, “perder el impacto de esa estadística nos lleva a perder algunas referencias que nos llevan a comparar el mercado con mercados de otros países”.