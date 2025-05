El economista, Juan Graña, analizó para Canal E la propuesta del Gobierno de habilitar el uso de dólares sin control de ARCA para poder inyectarlos en la economía como un intento por captar los llamados "dólares del colchón".

Juan Graña comentó: “Con un blanqueo bastante exitoso y sin costo el año pasado, uno pensaría que quedaría poco por blanquear”. Además, advirtió: “Este no tiene un amparo legal como tuvo el pasado y en un año de elecciones es difícil que se lo den al gobierno de Milei en este contexto”.

El Gobierno busca reforzar las reservas del Banco Central a través de los dólares del colchón

Respecto a la efectividad esperada, afirmó: “Es un intento del Gobierno para aportar un poco más de dólares y llegar a ese piso de la banda que le interesa para poder comprar reservas, pero a priori es difícil saber si va a tener efecto y si ese efecto es muy grande, yo creo que no”. También alertó sobre los riesgos: “Si no tiene efecto, el efecto puede llegar a ser negativo en lugar de positivo”.

Uno de los principales obstáculos, según Graña, es la falta de normativa del Banco Central: “Falta la normativa del Central, el Banco luego puede decir, no, yo te pido tu declaración jurada, si no, no te lo acepto”. También señaló las tensiones internacionales: “Hubo algún juego de presiones y consultas con los organismos internacionales, el Fondo Monetario dijo que está bien siempre y cuando respeten la normativa contra lavado”.

Qué le falta al blanqueo anunciado por el Gobierno

A su vez, diferenció entre los anuncios iniciales y la implementación real: “Desde las promesas de Milei y Caputo, la conferencia de la semana pasada fue un poco más tibia”. Y subrayó: “El principal problema es que las personas no tienen ningún amparo legal”.

Sobre el escenario legislativo, el economista expresó: “¿Alguien piensa que le van a votar un blanqueo al gobierno de Milei durante las elecciones?”. Asimismo, apuntó que, “el Gobierno va a intentar reducir el plazo de prescripción de delitos tributarios”, pero advirtió que, “es difícil que el Congreso le vote eso en este contexto”.

Sobre el impacto en los controles financieros, señaló: “Han eliminado todos los informes si nunca pasa ese dinero por el sistema financiero y después la ARCA, AFIP, no pide declaraciones, todas esas operaciones quedan sin registro”.