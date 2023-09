Congelamiento en las cuotas de las prepagas: cuáles son los requisitos

Una de las medidas que no tuvo tanta repercusión fue el congelamiento de cuotas en las prepagas, quienes accedan a este beneficio abonarán el mismo monto de su prepaga durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Con el fin de ampliar esta información, este canal se puso en comunicación con la contadora, Elizabeth Piacentini.

“Tenemos hasta mañana para pedir el congelamiento de nuestras cuotas ya que es hasta el día 20, esto impacta para la factura que nos van a hacer para el mes que viene”, comentó Elizabeth Piacentini. “El congelamiento de las cuotas de nuestra medicina prepaga está pensado para octubre, noviembre y diciembre”, agregó.

De no pedir que se le reduzcan el aumento, la cuota de la obra social sube un 7,18%

Posteriormente, Piacentini planteó que según el índice del costo de salud, “el aumento máximo en las cuotas de la obra social es de 7,18%”. En relación a este tema, explicó: “Desde febrero de este año, uno puede pedir todos los meses que le reduzcan el aumento. Aquellos que pidieron antes del 20 del mes pasado esta reducción, se les aumentó un 5,8%”.

Cuáles son los requisitos para acceder al congelamiento

“No todos los grupos familiares pueden pedir el congelamiento”, advirtió la contadora. Sobre la misma línea, enumeró los requisitos necesarios para contar con el congelamiento de cuotas: “Hay que tener hasta $2.000.000 de ingreso en mano en el grupo familiar y además no tener dos inmuebles, más de 3 autos, alguna embarcación o aeronave y no participar en muchas empresas”.

AFIP tiene un sistema de cruzamiento muy potente

Por otro lado, la entrevistada manifestó que, “la petición puede ser negada. La fórmula es un poco oculta hasta donde considera inversión sacar del sistema o no”. A su vez, remarcó que la parte de inmuebles y automotores la AFIP lo tiene muy cruzado: “Nuestra AFIP tiene un sistema de cruzamiento absolutamente potente”.

“Este año cambió mucho el sistema de salud en cuanto a que se permitió que aumenten todos los meses, hasta el año pasado aumentaban como máximo cada 2 meses”, señaló Piacentini. “Ahora permitieron aumentar todos los meses y por eso pusieron esto para que las familias puedan pedir que no se aumente tanto”, concluyó.