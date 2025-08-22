Congreso Internacional de Derecho y Tecnología: “Hay una nueva realidad que viene a barrer con todos los modelos conocidos”

El especialista en criptomonedas, Néstor Kreimer, pasó por Canal E y adelantó detalles del Primer Congreso Internacional de Derecho y Tecnología Web 3, que se realizará en septiembre en Buenos Aires, y analizó los avances normativos y regulatorios que impulsan la adopción de la economía digital en el país.

Néstor Kreimer explicó el alcance del evento: “Gracias a la Universidad Austral, con un convenio con la Universidad Complutense de Madrid, tanto en modalidad presencial como online, se va a dar el primer Congreso Internacional de Derecho y Tecnología Web 3 vinculada a los negocios”.

Quiénes asistirán al evento

Sobre los participantes, detalló: “Van a estar los reguladores, esto es las Comisiones Nacionales de Valores con sus presidentes, los de Argentina, Roberto Silva, los de Uruguay, Patricia Tudisco, de Bolivia, de España propiamente dicho, y vamos a estar justamente también con el del Salvador, que es un referente en este mundo”.

Kreimer destacó la magnitud del encuentro: “Va a tener más de 60 ponentes internacionales, donde vamos a decir, señores, hay una nueva economía, hay una nueva realidad que viene a barrer con todos los modelos económicos conocidos”.

La importancia de la tokenización

En ese marco, subrayó el papel de la tokenización: “Con el famoso tema de la tokenización como representación digital de los PBI de los países, es necesario generar un puente y articular el derecho y la regulación para fomentar la creación de nuevos negocios de esta nueva economía digital”.

Por otro lado, el especialista en criptomonedas remarcó los avances normativos: “La Convención Nacional de Valores ha tomado esta apuesta de la economía digital y está generando en una velocidad y solidez normativa realmente sorprendente una serie de normativas”.

Entre los cambios más recientes, mencionó: “De hecho esta semana ha salido una en la resolución general de la ley de la Ciudad, 1081, que es una vuelta de rosca todo lo que implica la tokenización ampliando el universo que ya venía regulado de certificado de participación o títulos de deuda de fideicomisos financieros con oferta pública”.