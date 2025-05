Jaime Durán Barba fulminó a Mauricio Macri: "Ha conseguido quedarse solo"

"Si las ideas de La Libertad Avanza son las correctas, que Macri se afilie al partido y se deje de jorobar", resumió Jaime Durán Barba, consultor político y exasesor del PRO, invitado a la emisión especial sobre las elecciones legislativas en la Ciudad transmitida por Canal E y Net TV. Consultado por el periodista y cofundador de Editorial PERFIL, Jorge Fontevecchia, quien condujo el programa, el ecuatoriano exestratega clave del macrismo fulminó al líder del PRO: “Consiguió quedarse solo”, sentenció.

Consumada la primacía de poder de La Libertad Avanza (LLA) sobre el PRO luego del triunfo del candidato Manuel Adorni, y habiendo quedado relegala Silvia Lospennato al tercer puesto, Durán Barba descartó que el expresidente tenga relevancia en el futuro electoral y atribuyó su aislamiento a errores políticos cometidos desde la derrota de 2019.

Durán Barba explicó que el expresidente ya no representa una opción relevante. “La gente que trabajaba con él, la más fanática, ya se fue con los libertarios. Y la que no estaba de acuerdo con ideas más fanáticas de derecha, ya se fueron a otro lado”, aseguró. Para el estratega, el líder del PRO perdió espacio en el tablero político por sus propias decisiones. “Ya no le necesitan. Manejó mal la política. Se equivocó totalmente desde su propia derrota”, observó.

Fontevecchia comparó el momento actual con el surgimiento de hegemonías políticas como el menemismo o el kirchnerismo, y preguntó si podría repetirse el ciclo opositor de representación. Aníbal Ibarra, exjefe de gobierno porteño también invitado al programa, contestó que la oposición real "hoy es el peronismo, junto a sectores de izquierda". “El PRO no es oposición a Milei. En todo caso, disputan quién conduce ese electorado. Pero en las políticas van a coincidir”, afirmó.

El PRO versus La Libertad Avanza: crónica de un final anunciado

Consultado sobre una posible coalición anti-Milei para 2027, similar a la estrategia de Lula en Brasil con Geraldo Alckmin, Ibarra puso en duda ese escenario por la falta de voluntad real de construcción.

Durán Barba, sin ambigüedades, cerró la idea como quien cierra una puerta: Macri no tiene lugar en el nuevo mapa político. LLA no lo necesita, y su aislamiento responde a una serie de errores que lo dejaron fuera del eje de poder. La política argentina entró en una nueva fase, y quienes no supieron leerla quedaron, como dijo el consultor, “solos y sin color”.

LB / FPT