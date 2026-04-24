Consumo de búfalo en Santa Fe: “Es una alternativa más para lo que es el consumo de carne a nivel nacional”

El presidente de la Asociación de Productores de Búfalos de Santa Fe, Jerónimo Jaeggi, analizó para Canal E que la carne de búfalo comienza a posicionarse como una alternativa dentro de la oferta cárnica en Argentina, con foco inicial en la provincia de Santa Fe.

Jerónimo Jaeggi explicó el origen de la iniciativa: “Nosotros somos productores de búfalos de la provincia de Santa Fe, que nos hemos juntado, porque teníamos una alternativa distinta para lo que es el consumo de carne saludable, si lo podemos llamar, dentro de la provincia”.

Una alternativa en el mercado cárnico

El desarrollo del sector es reciente: “Hace poco tiempo, nos hemos juntado, hace un año, y bueno, estamos dando una alternativa más para lo que es el consumo de carne a nivel nacional, hoy empezando por la provincia de Santa Fe”.

Uno de los principales argumentos para su promoción es el perfil nutricional. En este contexto, Jaeggi resumió que, “es una carne alta en proteínas, baja en grasas, muy buena en hierro y en zinc, y una muy buena fuente de omega-3”.

Los beneficios de la carne de búfalo

Además, destacó beneficios asociados a la salud: “Hay estudios hechos donde indican que es muy bueno para la parte de lo que es colesterol y ácido úrico, donde ha bajado mucho el tema de colesterol y ácido úrico la gente que consume carne de búfalo”.

Este posicionamiento explica su potencial en nichos específicos. “Eso se ve más en lo que es Europa y Estados Unidos, que el consumo lo usan mucho en el alto rendimiento”, señaló el entrevistado en referencia a deportistas.

Desde el punto de vista productivo, el búfalo aparece como una alternativa estratégica frente a escenarios climáticos adversos. Asimismo, explicó que muchos productores comenzaron con esta actividad “como un hobby”, pero luego identificaron ventajas concretas: “Lo han visto como una alternativa de producción en campo de baja calidad, en campos en islas y situaciones donde la producción de vacuna es más complicada”.