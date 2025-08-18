Coria Lahoz: “Trump maneja a los Estados Unidos como si fuera su empresa”

En diálogo con Canal E, Eduardo Coria Lahoz, economista, analizó las repercusiones económicas de la reciente y reservada reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, en un escenario de tensiones geopolíticas y disputas comerciales globales.

Una reunión reservada que sacude el tablero geopolítico

“Fue casi una reunión secreta entre Trump y Putin”, reveló elentrevistado, al describir el hermetismo que rodeó al histórico encuentro entre ambos mandatarios. El impacto de la reunión ya se refleja en los mercados: “Hoy los mercados europeos habrían al alza, como si las conversaciones hubieran sido relativamente positivas”, explicó.

El gran ausente fue Ucrania, país cuya situación sigue siendo crítica: “Ucrania lleva las de perder en una guerra muy larga que prácticamente le ha destruido el país”, sostuvo. En ese contexto, detalló que las negociaciones apuntan a “ceder la menor cantidad de terreno posible, pero asegurándole a Ucrania la recuperación”.

Sobre el futuro energético europeo y las relaciones con Rusia, Coria Lahoz fue claro: “Acá cerrado no hay nada”, y remarcó que Trump no actúa como político tradicional: “Maneja a los Estados Unidos como si fuera su empresa”. Desde esa lógica, “todas las decisiones que toma, las toma a favor o en contra de las empresas norteamericanas”, y apuntan a restablecer el orden económico global según sus intereses.

Dos bloques económicos y un nuevo orden mundial

Respecto a la posición de Rusia y el rol de los BRICS, Coria Lahoz explicó que “Estados Unidos está acelerando la división de la economía internacional en dos grandísimos bloques”. Uno, liderado por EE.UU., que busca integrar a Europa y América del Sur, y otro liderado por China, “con países africanos, del sudeste asiático, del Medio Oriente, India y Rusia”.

En este contexto, el economista fue contundente: “El BRIC va a quedar pequeño”, ya que cada vez más naciones buscarán alinearse con el bloque oriental. En contraposición, el bloque occidental se consolidará con Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur. Esta bifurcación marcará el rumbo del comercio internacional en los próximos años.

Sobre los mecanismos financieros, el analista destacó que “China va a globalizar sus medios de pago electrónicos” como parte de su estrategia. Mientras tanto, Rusia dependerá de su capacidad para recomponer lazos: “Los rusos tienen mucho más para ganar si se vuelven a asociar a Europa”.

Finalmente, evaluó el rol del presidente estadounidense: “Donald Trump no es una persona dogmática, está buscando hacer negocios”. Y agregó: “En la medida que el nivel de ahorro y consumo de los norteamericanos pueda aumentar, está todo puesto en la mesa”. Esa flexibilidad, concluyó, es lo que marca el estilo Trump.

