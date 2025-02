Cornejo, sobre el Papa Francisco: "Hay un hermetismo total, y solo se mostró una imagen de donde se encuentra"

La reciente crisis de salud del Papa Francisco ha desatado una serie de interrogantes sobre su futuro en el Vaticano, mientras se siguen atentos los partes médicos y las reacciones del público.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la analista internacional, Fernanda Cornejo, quien contó que el Papa Francisco sigue enfrentando complicaciones graves en su salud.

Según el último parte médico emitido, el pontífice experimentó una leve mejora luego de un cuadro crítico. El fin de semana, su situación se había complicado con una crisis respiratoria y síntomas de insuficiencia renal. Además, se le detectaron signos de anemia. “A pesar de estos avances, los médicos continúan monitorizando su condición, ya que persiste el riesgo de que la infección evolucione hacia una sepsis, que podría poner en peligro su vida”, dijo la entrevistada.

La posibilidad de continuar con sus actividades

Una de las preguntas que surge es si, en caso de mejorar, el Papa Francisco podrá seguir desempeñando sus funciones. "Él ya ha sido aconsejado por su equipo médico a reducir la carga de trabajo, pero su deseo de estar involucrado en los asuntos del Vaticano es inquebrantable", señaló Cornejo.

Aunque los médicos insisten en que la salud del Papa debe ser priorizada, la analista subrayó que depende de cómo se sienta él mismo y de su capacidad para adaptarse a un ritmo de vida más lento.

El odio hacia el Papa en redes sociales

El Papa Francisco no ha sido ajeno a las críticas y el odio en las redes sociales. "Aunque yo no he visto esos comentarios, es evidente que siempre habrá detractores debido a las posturas firmes que ha tomado el Papa en diversos temas globales", comentó Cornejo.

Recordó que, incluso en la política argentina, figuras como Javier Milei han atacado duramente al Papa, llamándolo "el representante del maligno", lo que refleja el rechazo de ciertos sectores hacia su figura.

El cónclave: especulaciones prematuras

Uno de los temas que más ha generado especulación es el posible cónclave, en caso de que el Papa Francisco no pueda continuar con su labor. Sin embargo, Cornejo aclaró que, aunque ya se habla mucho sobre este escenario, aún no es el momento para considerar esa opción.

“Las normas están claras, y el proceso para elegir a un nuevo Papa solo se activa si es necesario. Por ahora, lo más importante es que el Papa Francisco mejore”, aseguró la politóloga.

El hermetismo en torno a sus visitas

El Papa Francisco está siendo atendido con estrictas medidas de aislamiento, lo que ha generado especulación sobre quiénes lo acompañan en la clínica.

Aunque algunos medios han reportado visitas de personal cercano, como la premier italiana Giorgia Meloni, no se ha dado información oficial sobre quiénes más están junto al Papa en este momento.

"Hay un hermetismo total, y solo se ha mostrado una imagen del lugar donde se encuentra", comentó Cornejo, explicando que la situación de su salud exige un protocolo de seguridad estricto debido a la naturaleza pulmonar de la infección.