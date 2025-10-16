Crece la demanda de carne vacuna a nivel global: “Se presenta una gran oportunidad para la ganadería argentina”

Con el fin de analizar la actualidad del sector y los desafíos que enfrenta la ganadería nacional en un contexto de creciente demanda global, este medio se comunicó con el presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, Fernando Storni, quien destacó las oportunidades que se abren para la carne argentina, los riesgos del mercado chino, la necesidad de eficiencia productiva y el rol de los acuerdos comerciales.

“El mundo nos presenta nuevamente una gran oportunidad para la ganadería argentina, una oportunidad en la cual Argentina se presenta como uno de los pocos países que puede hacer frente a esa demanda creciente de carne vacuna, y ya pensando en mercados de calidad, no solamente en el abastecimiento, por ejemplo, de lo que fue el impacto del ingreso de China, sino ya directamente hablando de mercados de alta calidad”, explicó Fernando Storni.

La necesidad de acuerdo comerciales

Asimismo, señaló que, “es clave poder dar pasos importantes con acuerdos comerciales que mejoren las condiciones de competitividad de Argentina respecto a otros competidores en el mundo, no solamente la postura de acuerdos sanitarios, sino trabajar en acuerdos comerciales que nos permitan ser más competitivos respecto a nuestros competidores”.

Sobre la salvaguarda de China, Storni expresó: “Desconocemos cómo se va a terminar desarrollando, en noviembre tendremos, según se había anunciado, respuesta de qué decisión toma el gobierno chino con respecto a la salvaguarda presentada por los productores chinos”.

En este sentido, planteó que, “las opciones son claramente algún tipo de cupo o de participación, y ahí en caso de algún cupo hay que ver cómo se accede a ese cupo, y qué países acceden a ese cupo y de qué manera, y también, por supuesto, puede haber algún tipo de cambio de arancel. Esperemos que el impacto sea el mínimo posible para la Argentina”.

La demanda de Estados Unidos y cómo podría cubrirla Argentina

“Con todo esto de este acuerdo comercial con Estados Unidos, esperemos que incluya también, en términos de carne bovina, alguna ampliación del cupo o alguna cuestión en particular. Pero bueno, por eso es importantísimo lo que tiene que ver con los acuerdos comerciales, mucho más importante que la apertura sanitaria, para poder acceder y después ser competitivo en ese mercado”, comentó el entrevistado.

Sobre la posibilidad de un tratado de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos, opinó: “Tenemos ya una cuota para carne vacuna, esperemos que producto por producto se puedan ir logrando mejores condiciones que nos permitan acceder más al mercado americano y aprovechar más esa demanda en un mercado americano complicado desde el punto de vista productivo”.