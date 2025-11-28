Crece la presencia de mujeres en la agroindustria: “Uno de cada cuatro puestos de trabajo en el sector está ocupada por ellas”

La participación femenina en la agroindustria alcanzó cifras históricas. Según el último informe de FADA junto a la Asociación Civil Chicas del Agro, más de 227.000 mujeres se sumaron al sector en los últimos cinco años. En este contexto, este medio se puso en contacto con la economista, Antonella Semadeni.

Antonella Semadeni analizó los resultados del informe y explicó los cambios estructurales que está viviendo el sector: “Lo que hicimos fue hacer un trabajo más específico de esos 4,2 millones de trabajadores en el agro, cuántas son mujeres y cuántos son hombres, y ahí llegamos al resultado de que 1,2 millones son mujeres”.

Participación femenina en el sector agro

Para dimensionar el impacto, destacó que, “uno de cada cuatro puestos de trabajo en el sector está ocupada por ellas”, abarcando roles de “productoras, técnicas, ingenieras, emprendedoras y muchas otras profesiones”.

El dato más fuerte del informe es el aumento acelerado del empleo femenino. “Cada año más mujeres eligen desarrollarse profesionalmente en lo que es la agroindustria, porque en los últimos años este informe muestra que se sumaron más de 227.000 nuevas trabajadoras”, planteó Semadeni.

La influencia de la tecnología

La incorporación de tecnología está transformando rubros históricamente masculinizados. En este sentido, explicó: “Lo que estamos observando es que con la incorporación de la tecnología y la automatización de muchas de las funciones, sectores que históricamente habían sido más masculinizados ahora han tenido un crecimiento de mujeres”.

Entre esos rubros la entrevistada mencionó: “Producción primaria, insumos, transporte y logística, que siempre han mostrado menor presencia femenina ahora han tenido un crecimiento”. Asimismo, detalló: “Comercio y servicios es un poquito más equitativo porque más o menos el 43% son mujeres”.

Un dato clave del informe es el crecimiento por edad. “La participación femenina crece en todos los grupos etarios, pero se destaca especialmente entre lo que son las menores de 30 años”, afirmó. Y agregó: “Esto indica que la paridad de géneros se construye un poco con las nuevas generaciones”.