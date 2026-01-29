Crisis de calidad en la industria triguera y advierten que, “la perspectiva de que mejore esto es muy reducida”

El consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, pasó por Canal E y se refirió a las proyecciones récord para la campaña de trigo en Argentina, estimadas en 27,8 millones de toneladas, que ahora conviven con una advertencia cada vez más fuerte desde la industria molinera por la baja calidad del trigo.

Germán Iturriza explicó que la situación del trigo es “un muy buen tema, interesante la situación que está sucediendo” y remarcó que, “para el procesador de la molinería se complica muchísimo tener estas dispersiones en la calidad en las zonas”.

Distorsiones en la calidad del trigo

Asimismo, describió el desafío técnico que enfrentan los molinos: “Te llega un camión de una proteína 11,5, 12, y con un gluten alto, o, de repente, te llega otro camión con un gluten bajo, y tenés que hacer malabares”. Y agregó: “Es una industria que no puede parar, tiene que moler permanentemente y tiene costos fijos muy altos”.

El problema no se limita al mercado interno. Brasil y Bolivia, principales destinos de la harina argentina, exigen estándares estrictos. “Brasil es muy exigente con la calidad de nuestras harinas”, advirtió Iturriza, y explicó que, “cuando Argentina tiene algún tema de calidad en harina, Brasil lo va a buscar a Uruguay o lo va a buscar a Paraguay”.

Desisten las expectativas de una mejora en la situación

Sobre el panorama hacia adelante, planteó: “La perspectiva de que mejore esto es muy reducida”, también alertó que, “este problema recién está comenzando”. Según detalló, el trigo de buena calidad disponible es escaso y eso genera una prima creciente: “El productor que tenga trigo de 11 proteínas, 11 y medio, 20 largos, 27, 28, 30, lo va a hacer valer”.

Respecto a la posibilidad de compensar la baja calidad mediante procesos industriales, el entrevistado aclaró: “Hasta cierto punto vos podés, de forma industrial, aditivar la harina como para tratar de levantar ese gluten, pero todo tiene un límite”. Sobre la misma línea, comentó que, “no funciona así, si no, sería solamente un tema de costos”.

Esta situación genera un escenario complejo para la continuidad comercial. “Lamentablemente, estamos medio en una encerrona, es difícil de salir a ver”, sostuvo.