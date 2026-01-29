Efectos del cupo de carne anunciado por China: “Estamos en un momento de precios para arriba”

Desde Dubái, el productor ganadero y exportador, Fausto Brighenti, analizó para Canal E el impacto del nuevo cupo chino, el efecto Brasil y el escenario de precios récord en el mercado internacional de la carne vacuna.

“Es una feria que cada vez toma más relevancia, también es una primera feria del año y este año tuvo la particularidad de moverse para enero”, señaló Fausto Brighenti. Además, destacó que, “es un gran encuentro a mitad de camino siempre con los clientes de Asia, principalmente con los chinos”, aunque también remarcó la presencia de compradores europeos y de Medio Oriente.

Repercusiones del cupo a las exportaciones anunciado por China

Uno de los ejes centrales de Gulfood 2026 es el impacto del nuevo cupo anunciado por China a sus proveedores de carne. Según desarrolló, la feria se da en un momento clave: “Es una feria que tiene la particularidad de darse tres semanas después de que China anunció el cupo que le puso a todos sus proveedores”.

Ese anuncio tuvo consecuencias inmediatas. “Hace dos semanas generó subas de precios y lo que está pasando en esta feria también es que esa suba de precios se sostiene y se profundiza”, explicó Brighenti. En ese contexto, subrayó que, “estamos en un momento de precios para arriba y, bueno, eso es una muy buena noticia”.

Brasil se observa como el más afectado por el cupo de China

Asimismo, hizo foco en el impacto sobre Brasil, principal proveedor de China: “El cupo le afecta a Brasil, que es el principal proveedor de China, y esas 500.000 toneladas o ese 35% de volumen que no va a poder vender Brasil sin arancel a China”. Esa restricción generó un fuerte movimiento en el mercado: “Genera que muchos importadores salgan desesperadamente a tratar de hacerse de otros países ese volumen que antes compraban en Brasil”.

La consecuencia directa es una suba generalizada de precios. “Eso genera que los precios en Argentina, en Uruguay, en Bolivia o incluso en Australia o Nueva Zelanda suban”, afirmó el entrevistado. Sin embargo, advirtió que el escenario está atravesado por una gran incertidumbre: “Hay muchas dudas sobre la letra chica de este cupo”.

Entre los interrogantes, enumeró: “No se sabe qué va a pasar con la mercadería que estaba estacionada en China antes del anuncio, no se sabe qué va a pasar con la mercadería que estaba en viaje antes del anuncio y no se sabe qué va a hacer Brasil una vez que el cupo se acabe con sus exportaciones”.