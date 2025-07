Crisis en la producción nacional: “Hay un horizonte de recuperación ni de inversiones en el mediano plazo”

Desde el sector empresarial argentino se empieza a observar cierta desconfianza y preocupación por la evolución del plan económico del Gobierno. En ese sentido, este medio se contactó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, quien advirtió: “Hay una segunda fase del programa económico del Gobierno que las empresas están esperando”.

Tras la estabilización macroeconómica inicial, “muchas empresas han dejado de planificar en el corto plazo”, dijo Ariel Maciel. “Lo que están diciendo es: ‘ok, se termina la parte de la estabilización, ahora viene la reactivación, la recuperación’, y, sin embargo, lo que dicen es que se está yendo todo lo poco que hay por importaciones”.

Los desafíos de la producción nacional ante el aumento de las importaciones

Según desarrolló, las compañías vinculadas a la producción nacional enfrentan serios desafíos: “El financiamiento para poder seguir adelante y poder ser competitivas les está siendo muy caro y no tienen un horizonte de recuperación ni de inversiones en el mediano plazo”. Además, resaltó que, “no hay reactivación, no hay ni siquiera posibilidades de competir porque no hay contra quién competir”.

Asimismo, Maciel sostuvo que las empresas no esperan incentivos directos del Gobierno, pero reclaman condiciones mínimas. “Lo que dicen es: ‘bueno, es momento de que me bajen los impuestos, y si no por lo menos que me den una lógica de financiamiento más barato para poder competir’”, describió.

La presión del dólar y su impacto en el sector privado

Luego, manifestó que entre los factores que inquietan al sector privado se encuentra la creciente presión sobre el dólar: “Si el dólar empieza a tener una presión alcista, creen que eso va a seguir impactando básicamente todo lo que es el financiamiento del comercio minorista y el mayorista”.

Otro punto sensible es el aumento de las importaciones. “La lluvia de importaciones empieza a tener efecto ahora”, destacó el periodista, quien también agregó que, “algunas rondas de negocios que habían arrancado en enero, febrero, ahora están empezando a tener impacto en el mercado local”.

Respecto a la respuesta del Ejecutivo, comentó: “La propuesta de parte del Gobierno es sostener lo que es la estabilidad macroeconómica”. Sin embargo, expresó que, “el problema es que ya no empiezan siendo festejados por el sector privado”.