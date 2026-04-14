Cuáles son las claves que deben adoptar los productores frente a mayores costos de la campaña agrícola

La especialista en agrofinanzas, Mónica Ortolani, pasó por Canal E y trazó, en un contexto atravesado por la suba del gasoil, mayores costos logísticos y presión internacional sobre los precios de los granos, un diagnóstico claro para la campaña 2026.

Mónica Ortolani describió un escenario complejo, marcado por el encarecimiento de insumos clave y la incertidumbre comercial. “El productor va a tener que afinar el lápiz en una campaña donde tiene el rojo del aumento de los costos”, señaló, y detalló que, “hoy el gasoil lo tiene prácticamente en 1,7 dólares por litro, están los máximos”.

Las complicaciones del aumento en los costos logísticos

Asimismo, remarcó que el incremento del combustible impacta directamente en plena cosecha, agravado por problemas logísticos. “Hay construir nuevamente el margen, recalcular el margen en un contexto donde tiene complicaciones en la logística”, explicó, al tiempo que advirtió sobre demoras operativas en zonas productivas.

A esto se suma el encarecimiento de fertilizantes y fletes, lo que ya genera resultados negativos en algunos casos: “Maíz temprano dando pérdida con las nuevas tarifas de fletes”. En ese marco, Ortolani insistió en la necesidad de monitorear permanentemente la rentabilidad: “Hay que ser muy cuidadosos, recalcular el margen, donde ver qué precio le deja ganancia”.

El panorama de las commodities

También puso el foco en el contexto global, con señales dispares para los principales cultivos. “Tenemos un amarillo en el maíz, nos encaminamos a una mega cosecha. Y la soja por ella quedó mejor posicionada”, explicó, destacando que el trigo enfrenta un escenario más complejo por el aumento de stocks.

Además, la entrevistada alertó sobre el impacto local de la macroeconomía: “Ante la baja del dólar, los costos fijos en pesos se hacen más pesados en dólares”. Uno de los puntos críticos que marcó es el bajo nivel de fijación de precios. “Hoy es el 91% de las hojas sin precio y ya está empezando la cosecha”, advirtió.

Frente a esto, recomendó tomar decisiones comerciales activas: “Si es que vos estás obligado, tenés que cubrir el precio”. Y planteó una alternativa clara: “Las posiciones futuras te dan mucho mejor precio que el disponible”.