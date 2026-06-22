Cuáles son los factores que explican la volatilidad que hay en el mercado de granos internacional

El analista del mercado de granos, Germán Iturriza, analizó para Canal E que la evolución del conflicto en Medio Oriente, el fortalecimiento del dólar y las condiciones climáticas en los principales países productores se convirtieron en los factores centrales que hoy explican la volatilidad de los mercados agrícolas internacionales.

Germán Iturriza señaló que actualmente existen "los 3 grandes rubros o 3 grandes temas que están afectando a la cotización de los granos en este instante". Según explicó, durante la semana pasada predominó un fuerte optimismo por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque luego aparecieron nuevas tensiones: "Israel atacó al Líbano en medio de toda esta tregua y eso desencadenó protestas de Irán con amenaza de retirarse de las negociaciones".

El acuerdo entre Irán y Estados Unidos está encaminado

Sin embargo, destacó que las conversaciones continúan abiertas. "Las dos partes ahora están diciendo que de alguna manera la situación está encauzada. No quiere decir que esté resuelta, que está encauzada", planteó.

Para Iturriza, el comportamiento del petróleo es la principal referencia para interpretar el escenario geopolítico. "El mercado habla", afirmó. Y agregó: "Si el precio del petróleo baja, esto se acomodó, es así, no hay dudas".

El impacto del calor sobre la producción europea

Asimismo, explicó que la ola de calor en Europa comenzó a generar preocupación sobre la producción: "Tengo el trigo europeo y el maíz europeo volando en estos momentos 2, 2,5%, hasta 3%, hay una ola de calor muy fuerte en curso, en proceso en Europa".

Además, el entrevistado indicó que Francia podría sufrir una merma productiva: "Puede que de Francia quitemos un millón, dos millones de toneladas de la mesa". Por eso recomendó seguir de cerca la situación climática del viejo continente. "Si soy productor de trigo, tengo que decir muy de cerca, la ola de calor en Francia y España y en algunas zonas de Alemania y Polonia", expresó.

La baja del petróleo también golpeó al complejo sojero argentino. "La caída del petróleo impacta directo en el complejo sojero", afirmó. En ese contexto, describió una situación complicada para los productores: "La disponible acercándose a los 465 mil pesos, es casi un 322, 323 dólares, que en términos de márgenes para el productor está horrible".