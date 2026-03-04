Cuáles son los pasos a seguir “para una aplicación provisoria del acuerdo” Mercosur y la UE

El director del Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales, Maximiliano Moreno, analizó para Canal E el avance del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el cual volvió a instalar el debate sobre el impacto comercial para Argentina, el sistema de cuotas agrícolas y las discusiones regulatorias vinculadas a propiedad intelectual y semillas.

Maximiliano Moreno señaló que es necesario distinguir entre la entrada en vigor definitiva del acuerdo y su aplicación provisional. Según explicó, “una cosa es que el acuerdo entre en vigor, para lo cual es necesario la intervención del Parlamento de la Unión Europea”, pero para la parte comercial el procedimiento es diferente.

El accionar del Parlamento Europeo

Asimismo, detalló que el proceso quedó frenado cuando el Parlamento Europeo decidió remitir el tratado al tribunal de justicia del bloque. “Cuando el tratado fue al Parlamento, el Parlamento, en lugar de evaluarlo, decidió remitirlo al Tribunal de Justicia, naturalmente el proceso quedó detenido”, describió.

Sin embargo, la Comisión Europea avanzó con otra alternativa para poner en marcha el acuerdo. “Nosotros tenemos herramientas para disponer de una aplicación provisoria del acuerdo, pero necesitamos alguna señal del narcotráfico, que básicamente fueron las señales que dieron Argentina y Uruguay el jueves pasado”, indicó Moreno al describir los pasos que permitieron reactivar el proceso.

Según agregó, tras esa señal política, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, actuó rápidamente. “La Presidenta von der Leyen cumplió inmediatamente su palabra, porque al día siguiente comunicó que ya tenía la autorización del Consejo para avanzar con la aplicación provisoria del acuerdo, sin que tenga el visto bueno del Parlamento”, planteó.

Cómo impacta el acuerdo en el sector cárnico

“Las cuotas que están concedidas en el acuerdo, cuando dice que la Unión Europea le concede una cuota a Mercosur de un determinado volumen, por ejemplo, 100.000 toneladas de carne bovina, esas 100.000 toneladas van a ser divididas entre los países para los cuales se aplique en vigor de forma provisional el acuerdo”, señaló el entrevistado.

En una primera etapa, esto implicaría que las cuotas se repartan entre Argentina y Uruguay. “En este caso van a ser 100.000 toneladas a dividir entre Uruguay y Argentina”, detalló.