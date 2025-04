En diálogo con Canal E, el periodista especializado en economía, Damián Di Pace, brindó un detallado análisis sobre los recientes datos de pobreza en Argentina, revelados por el INDEC. Allí destacó cómo la evolución del salario y la informalidad laboral afectan los niveles de pobreza e indigencia en el país.

La evolución de la pobreza en Argentina

"En el primer semestre de 2024, la clase media tenía la criptonita bajo el brazo", afirmó Damián Di Pace, quien señaló que un salario promedio registrado no alcanzaba a cubrir la canasta básica total. Sin embargo, en el segundo semestre, "el salario promedio registrado comienza a ganarle a la inflación", lo cual permite que parte de la clase media salga de la pobreza.

A pesar de esta mejora, advirtió que, "ahora ingresás en una pobreza flat", debido a la alta informalidad laboral y el monotributo, que presentan ingresos menores a los del salario promedio registrado.

La necesidad de una reforma laboral

Di Pace señaló que, "los sectores donde crece la economía no son generadores de grandes volúmenes de empleo", como el petróleo y gas. Además, destacó la necesidad de una reforma laboral: "Argentina no va a lograr mejorar sus condiciones laborales y su nivel de informalidad si no pasa por una reforma laboral muy fuerte". Sin esta medida, consideró que el problema de la pobreza se mantendrá en el tiempo.

"Los niveles de litigiosidad laboral en 2024 fueron récord desde 2017", agregó e hizo hincapié en el alto costo de emplear en Argentina y la falta de incentivos para la formalización.

La influencia de los precios de los alimentos en la pobreza

Respecto a la inflación, el entrevistado diferenció su impacto en la pobreza y la indigencia: "Me preocupa más la indigencia que la pobreza", explicó, ya que la indigencia está más vinculada a la evolución del precio de los alimentos. "En marzo vamos a tener sobre categoría de carnes, lácteos y huevos con subas por encima del promedio de la inflación".

Sin embargo, destacó que, "el consumo masivo sigue en caída", lo que podría poner un límite a los aumentos de precios. "Hay excedentes en la industria de alimentos y bebidas", lo que implica que "todavía no podés fijar precio como se te ocurra porque la competencia es muy intensiva".

Sobre la situación cambiaria y el acuerdo con el FMI, el periodista afirmó que, "no veo que una brecha cambiaria de 26% genere inflación cuando tuvimos una del 100 o 120%". Además, cuestionó la incertidumbre sobre el tipo de cambio: "El mercado se está adelantando a qué va a pasar en el último capítulo".