Con el fin de analizar el fin de las facultades delegadas, que marca un punto de inflexión para el gobierno de Javier Milei ya que deberá implementar su programa de ajuste sin esa herramienta, este medio se contactó con el periodista especializado en economía, Damián Di Pace.

“Vamos a hacer un balance de lo pro, lo contra, lo pendiente. Hay que pasar la zaranda y ver qué quedó operativamente de todo esto”, planteó Damián Di Pace. Y explicó: “Muchos de los anuncios que hubo todavía no están operativos. Es más, si vos querés hacer una transferencia automotor, ¿la podés hacer con todas las facultades que implica la medida? No”.

El Gobierno no extenderá el periodo de facultades delegadas

A pesar de los pendientes, destacó una novedad institucional: “Primera vez que no se extienden esas emergencias. El Gobierno podía decir, tengo las facultades delegadas, extiendo la motosierra de 9 de julio a 9 de julio y nos vemos en Tucumán el año que viene. Cumplió. Esa parte se cumplió. No es un dato menor”.

Sobre la paralización de la obra pública, Di Pace señaló: “Donde no aparece el sector privado, porque no tiene interés, porque no ve retorno a la inversión, ¿qué va a pasar ahí?”. Y advirtió sobre un obstáculo adicional: la justicia. “Hubo muchas concesiones en Argentina que el concesionario hizo la inversión y recibían paros para aquellos que hacen peaje, por lo cual, la tarifa no se modificaba. La tarifa no se ajustaba y entonces el retorno se pulverizaba”, explicó.

Los riesgos para la inversión privada

Por otro lado, remarcó que, “la previsibilidad jurídica e institucional en Argentina para el inversor privado es un gran riesgo”.

Sobre la relación entre Nación y las provincias, el periodista planteó: “Los gobernadores efectivamente necesitan recursos. Acá sabemos que el Gobierno, de alguna manera, los mezquinó y es un momento justamente de sentarse en esa mesa de negociación hacia adelante”.

Luego, apuntó que, “muchas cuestiones que quedan faltas de operatividad” se deben a que “no se sumaron las provincias o porque la justicia falló en contra”. Asimismo, comentó: “El rompecabezas está como para armar el mapa. Bueno, hay que sentarse a armarlo entre todos”.

Respecto del comportamiento reciente del dólar, expresó: “Probablemente tengamos algún tipo de tensión cambiaria, hoy el techo de la banda son $1.450”.