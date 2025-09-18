Daniel Arroyo: “¿A dónde fue lo que le sacaron a las personas con discapacidad?”

En diálogo con Canal E, el diputado nacional por Unión por la Patria, Daniel Arroyo, afirmó que la Ley de Emergencia en Discapacidad debe ser aplicada sin demoras por el Poder Ejecutivo, y denunció que “los funcionarios tienen la obligación de ponerla en marcha”.

Una ley clara que no admite demoras

“Debe ser aplicada la ley, no es opcional, es obligatoria”, remarcó Arroyo, quien fue uno de los impulsores del proyecto que ya fue promulgado. Según el legislador, la norma es “taxativa”, no requiere mayor reglamentación y exige una acción concreta por parte del Gobierno: “El jefe de Gabinete debe compensar partidas presupuestarias y volcar recursos al área de discapacidad”.

El diputado explicó que el primer paso es que la Agencia Nacional de Discapacidad ponga en marcha el nuevo nomenclador, actualizado con base en la inflación acumulada desde diciembre de 2023. “No es una opción del gobierno, los funcionarios tienen la obligación de ponerla en marcha”, reiteró.

Arroyo desmintió también declaraciones del vocero presidencial sobre el costo fiscal de la norma: “El vocero dijo que eran 5.000 millones al año, pero eso no es real. Reordenar todo el nomenclador representa solo el 0,03% del PBI”.

“Esto pasa porque el Estado no mejoró ni actualizó el nomenclador”, aseguró. Y lanzó una pregunta directa al Ejecutivo: “¿A dónde fue lo que en el presupuesto le sacaron a las personas con discapacidad y sus familias?”

“La ley está fuera de la grieta”

Consultado sobre la politización del tema, Arroyo fue claro: “La ley de emergencia y discapacidad en ningún momento estuvo en la grieta”, y subrayó que obtuvo un consenso amplio en Diputados: “La votamos tres veces: con 126, 148 y 172 votos, y con articulación de todos los sectores sociales”.

Sin embargo, criticó al gobierno por no haberla implementado antes: “Si hubieran leído la ley seriamente, la habrían puesto en marcha hace mucho tiempo”. Según el legislador, la norma fue vetada por una “decisión política que no tiene sustento técnico ni fiscal”.

Además, Arroyo llamó a la moderación política en un contexto económico frágil: “Todos tenemos que bajar un cambio, serenar y hacer lo que tenemos que hacer”. Y añadió: “Cuando se dispara el dólar, eso va a los precios y se desacomoda la vida cotidiana”.

Finalmente, propuso un camino de salida: “El gobierno debería convocar a actores de distintos espacios para consolidar un esquema de gestión más sólido”.