Daniel Bilotta: “Ni Kicillof ni Cristina tienen cómo garantizar una victoria si van separados”

El intento por reinstalar la reelección indefinida de intendentes en la provincia de Buenos Aires terminó revelando un nuevo capítulo de la disputa entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista político, Daniel Bilotta, quien comentó que, “a lo que estamos asistiendo es a una disputa interna del kirchnerismo”, al explicar el trasfondo del fallido tratamiento de la ley que habilitaría la reelección indefinida para intendentes, concejales y otras autoridades municipales en la Provincia.

El gobernador Axel Kicillof, a través de una senadora que le responde, presentó un proyecto que extendía esa posibilidad a los intendentes, lo que obligaba a pasarlo por comisión y truncaba la sesión impulsada por el sector más cercano a Cristina Kirchner. “Kicillof mostró a La Cámpora en un lugar muy incómodo, que es negarle la reelección a los intendentes”, apuntó.

Presión cruzada: presupuesto, quórum y poder

La tensión no es nueva, pero ahora escala en un contexto clave: la negociación de listas para las elecciones del 7 de septiembre. “Kicillof le dice: vos me jorobás a mí, no me aprobás el presupuesto, no tengo endeudamiento… bueno, te cambio el calendario electoral”, explicó Bilotta, describiendo un juego de presiones mutuas.

“Ni Kicillof ni Cristina tienen cómo garantizar una victoria si van separados”, advirtió, subrayando que ambos se necesitan, aunque con agendas diferentes. Esta fractura interna deja en evidencia las dificultades del oficialismo para consolidar una estrategia común en el principal distrito electoral del país.

La Libertad Avanza: ¿socio electoral o rival?

Mientras el kirchnerismo intenta ordenar su interna, el Gobierno Nacional busca construir una alianza con La Libertad Avanza en territorio bonaerense. Bilotta reveló que “Santiago Caputo es partidario de un frente electoral porque La Libertad Avanza no tiene candidatos locales fuertes”, y que Mauricio Macri apoya esa vía desde el exterior.

“La diferencia entre un frente y una integración por listas es crucial”, explicó el analista: en un frente, cada partido elige a sus propios candidatos; en una lista única, el dueño de la boleta impone nombres. Esta diferencia es clave para los actores que buscan posicionarse en los municipios.

La provincia, clave para el destino nacional

Bilotta destacó la centralidad de Buenos Aires en el tablero electoral: “El 38% del total de electores de la Argentina vive en la provincia de Buenos Aires”, recordó, lo que convierte cada movimiento en ese territorio en determinante para el escenario nacional.

“Probablemente, si el Gobierno despierta confianza, esté llegando a octubre y a septiembre con un muy buen panorama electoral”, proyectó. Sin embargo, reconoció que el resultado dependerá en gran medida de “la credibilidad real de su programa económico”, que se pondrá a prueba en los próximos meses.

Para finalizar, Bilotta agregó: “Probablemente la UCR y el PRO traten de entrecruzar las dos negociaciones que están separadas por apenas una semana”.