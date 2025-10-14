Daniel Rosato: “Vamos a terminar el año con más de 300.000 puestos de trabajo menos”

En diálogo con Canal E, Daniel Rosato, dirigente industrial PyME, sostuvo que la Argentina atraviesa una crisis industrial profunda y que el gobierno aún no presenta un plan para el sector.

“Sin plan estratégico, vamos hacia el abismo industrial”

El dirigente pyme Daniel Rosato fue categórico al señalar la falta de dirección por parte del Ejecutivo. “No se contempla un plan estratégico para reactivar la industria nacional”, remarcó. Según explicó, esta ausencia de políticas concretas está provocando un fuerte impacto en el empleo formal: “Vamos a terminar el año con más de 300.000 puestos de trabajo menos”.

Rosato alertó también sobre la pérdida de competitividad del sector. “Mientras no solucionemos el problema de los costos de producción, esto no va a mejorar, va a empeorar”, afirmó. Las pymes —agregó— enfrentan una presión impositiva elevada, tarifas energéticas desmedidas y financiamiento inaccesible: “Las tasas son tan altas que las empresas no pueden devolver los préstamos”.

También denunció una política comercial desleal: “La apertura indiscriminada de importaciones ha sido devastadora”, sentenció, y explicó que, mientras las grandes empresas extranjeras acceden a beneficios como el RIGI, las pymes locales quedan completamente relegadas.

“Perdemos 15.000 empleos por mes: esto es una crisis social”

Rosato hizo foco en la gravedad del contexto actual. “La Argentina está perdiendo 15.000 empleos por mes”, subrayó. Para él, el discurso oficial de ordenar la macroeconomía primero para luego estabilizar la micro no ha funcionado. “Eso no ocurrió”, declaró con contundencia.

En esa línea, señaló que sin poder adquisitivo no hay mercado interno: “El consumo masivo sigue cayendo porque la gente no tiene dinero para comprar”, explicó, asegurando que la caída del mercado repercute directamente en toda la industria nacional.

A su vez, planteó la necesidad urgente de una reforma laboral bien diseñada, que beneficie tanto a las empresas como a los trabajadores. “Si hay una buena reforma laboral, va a ayudar a ambos”, indicó, y advirtió que actualmente hay empleados que quedan sin cobrar ni un peso cuando una empresa cierra.

Finalmente, Rosato cerró con una fuerte crítica al rumbo económico: “Vamos contra mano del mundo. Allá cuidan su industria; acá le bajamos los impuestos a los importadores y no a la producción nacional”, manifestó. Y lanzó un mensaje directo al Ejecutivo: “¿Cuál es el plan del gobierno? No lo conocemos”.