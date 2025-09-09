Daniel Rosatto sobre las pymes: “Cerraron más de 15.850 empresas y se perdieron 260.000 empleos”

En diálogo con Canal E, Daniel Rosatto, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), advirtió que “si no hay diálogo, el país va a profundizar la crisis industrial, económica y social”.

El reclamo de las pymes: abrir el diálogo o enfrentar el abismo

Ante el resultado electoral y las promesas del presidente de corregir errores, Rosatto señaló que las pymes siguen enfrentando una crisis terminal sin señales de cambio por parte del Gobierno. “Uno de los errores más importantes que debe corregir el presidente es la falta de diálogo”, remarcó.

“Más de 15.850 empresas cerraron y 260.000 trabajadores perdieron su empleo hasta mayo de 2025”, denunció Rosatto, señalando que esa información proviene de datos oficiales de las SRT. Advirtió que el panorama sigue empeorando: “Tenemos una cartera de empresas que ya están cerrando y en los próximos días se va a informar más sobre los despidos”.

“El ministro de Economía no sabe que en los últimos cuatro meses la energía eléctrica intensiva aumentó un 200%”, alertó Rosatto, subrayando la desconexión entre las autoridades económicas y la realidad del sector productivo. “Esto tiene un impacto directo en los costos y en la competitividad”, agregó.

Presión impositiva, tarifas y créditos: el combo que paraliza

Las pymes no solo enfrentan una retracción de la actividad, sino también obstáculos estructurales. “La receta para evitar más cierres y despidos pasa por aliviar la presión impositiva, bajar el costo energético y mejorar el acceso al crédito”, explicó el dirigente industrial.

Rosatto también puso el foco en la crisis del comercio exterior: “Las importaciones crecieron un 34,7% este año, y el superávit comercial se desplomó de 12.000 a 3.400 millones”, detalló. En este contexto, denunció la falta de políticas que promuevan la producción nacional: “No podemos competir si tenemos una sola empresa que nos vende la energía y nos aumenta cuando quiere”.

“No hay previsibilidad, no hay seguridad jurídica, y así no se puede atraer inversión”, enfatizó. “Muchos inversores que habían apostado por la Argentina ya están abandonando el país”, agregó.

La situación, según Rosatto, es crítica: “El país puede enfrentarse a una gran crisis social si no se revierte este rumbo”. Para eso, considera clave abrir canales de comunicación: “El diálogo es esencial, es la única salida”.

Por último, expresó que esperan una pronta respuesta del ministro de Economía para avanzar en una mesa de consenso: “Hemos pedido una reunión urgente para hablar de producción, trabajo y economía”, cerró Rosatto.