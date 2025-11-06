Daniel Sticco: “El riesgo país bajó porque los mercados vieron que no hubo un giro apocalíptico tras las elecciones”

En conversación con Canal E, el periodista económico, Daniel Sticco, sostuvo que la baja del riesgo país refleja un cambio en las expectativas del mercado luego de las elecciones y la continuidad de la disciplina fiscal.

La calma después de las urnas: “Nada de eso ocurrió”

El especialista explicó que el clima de incertidumbre previo a las elecciones se disipó una vez conocidos los resultados. “Se había generado un clima de mucha incertidumbre, de la posibilidad de que la Argentina cayera en una situación apocalíptica de cambio disruptivo”, recordó Sticco, quien aseguró que el resultado sorprendió incluso al propio oficialismo.

Según su análisis, los mercados ajustaron sus expectativas ante la continuidad de las políticas fiscales y monetarias. “Nada de eso ocurrió: no hubo cambio de política cambiaria, ni relajamiento monetario, ni más inflación”, sostuvo.

El economista destacó que octubre fue un mes clave por el récord simultáneo de compra y liquidación de dólares del sector agroexportador, incentivado por políticas del gobierno.

“Pasada la incertidumbre electoral, todo volvió a la normalidad: ya no hay ese apetito por refugiarse en el dólar, sino por buscar alternativas de inversión”, explicó.

Esa recomposición de confianza, subrayó, permitió la suba de bonos y acciones y la consecuente baja del riesgo país, que se ubicó en torno a los 634 puntos, el nivel más bajo en nueve meses.

Estabilidad cambiaria y señales de confianza

Consultado sobre la evolución del dólar, Sticco advirtió que es difícil hacer proyecciones, pero consideró que “en la medida en que se mantenga la disciplina fiscal y el orden monetario, el tipo de cambio se va a mover dentro de una banda de flotación sin intervención del Banco Central”.

Explicó que el Tesoro cuenta con superávit fiscal, lo que le permite fortalecer su posición de reservas para futuros pagos de deuda. “Eso genera una demanda de dólares controlada, que ayuda a mantener la estabilidad cambiaria”, indicó.

Respecto al impacto del riesgo país, el periodista remarcó su valor como termómetro financiero. “El riesgo país mide la diferencia entre las tasas de los bonos argentinos y los bonos de EE.UU.; cuando hay confianza, sube el precio de nuestros bonos y baja el riesgo”, explicó.

Para Sticco, la estrategia del gobierno de fomentar el diálogo con la oposición y abrir la obra pública al sector privado alimenta la confianza. “Todo eso va consolidando un proceso de desinflación y de reactivación económica”, afirmó.

Finalmente, se mostró moderadamente optimista: “La Argentina todavía tiene una industria con 40% de capacidad ociosa y una economía informal muy alta, pero estamos un poco mejor que el mes anterior o el año anterior. Bajo esa perspectiva, lo peor ya pasó”, concluyó.

